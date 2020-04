Voxmeter-måling viser, at fire af fem vælgere forstår, hvis politikere fravælger fokus på egne valgløfter nu.

Hvis politikerne under coronakrisen har svært ved at få tid til at arbejde for at indfri alle deres løfter fra valgkampen sidste år, så får de tilgivelse hos et stort flertal blandt vælgerne.

Analyseinstituttet Voxmeter har for Ritzau foretaget en måling, som viser, at omkring fire ud af fem vælgere finder det forståeligt, hvis politikerne under krisen må droppe at få gennemført nogle af deres valgløfter.

- Det afspejler meget, at danskerne lige nu støtter op om regeringen og de tiltag, den gennemfører.

- Det er det med at stå sammen om nationen, regeringen og politikerne bliver et symbol på det, siger Kasper Møller Hansen, der er valgforsker og professor på Københavns Universitet.

78,4 procent af de medvirkende i Voxmeter-målingen har svaret "ja" til spørgsmålet om, hvorvidt de har forståelse for det, hvis politikerne må droppe nogle af deres valgløfter som følge af coronaepidemien.

13,1 procent svarer "nej" til spørgsmålet, mens 8,5 procent svarer "ved ikke".

I alt har 1094 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år deltaget i undersøgelsen.

Mens hjælpepakke efter hjælpepakke til erhvervsliv og lønmodtagere er blevet udarbejdet i al hast, er emner som ret til tidlig folkepension, CO2-reduktioner og minimumsnormeringer forsvundet helt eller delvist fra den politiske dagsorden.

Spørgsmålet er så, om der stadig vil være tålmodighed hos vælgerne med de valgløfter, som er gemt lidt væk i øjeblikket, når krisen en gang er overstået.

Robert Klemmensen, der er valgforsker og professor på Syddansk Universitet, peger på, at det på grund af krisens karakter kan være svært helt at forudsige, hvordan vælgerne kommer til at reagere fremadrettet.

- Der er det med vælgere, at langt de fleste af os har en relativt kort hukommelse. Der er lidt uenighed om, hvor langt tilbage vælgerne husker i forbindelse med deres stemmeafgivelse, i hvert fald når det kommer til økonomien generelt.

- Vi er på mange måder lidt på bar bund i forbindelse med denne krise. Fordi det er så relativt voldsomt og pludseligt, og fordi det er noget, der virkelig lukkede hele samfundet nærmest hen over natten.

- Så givet alvoren og størrelsen af krisen tror jeg, at vi vil se en forholdsvis bred konsensus, siger Robert Klemmensen.

Kasper Møller Hansen mener, at politikernes valgløfter ikke bliver glemt af befolkningen.

- Det kan bestemt meget hurtigt, nogle gange overraskende hurtigt, vende tilbage til en normal, hvor vi er kritiske over for vores politikere og kræver vores ret og vores valgløfter, siger han.

