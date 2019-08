Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensens dage som formand og næstformand for kriseramte Venstre bør være talte.

I hvert fald hvis man spørger Aage Hvid Ottosen, som er vælgerforeningsformand i Hemmet-Sdr.Vium-Lønborg ved Skjern midt i den vestjyske Venstre-højborg.

»På et tidspunkt er vi nødt til at få ryddet op i det her, når de to fjolser ikke kan få det delte formandsskab til at køre,« siger han.

Kritikken falder, efter to Venstre-folk fra Roskilde i en kronik i Jyllands-Posten tirsdag tog bladet fra munden og krævede, at både partiformand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen går af, så Venstres landsmøde kan vælge en ny ledelse til efteråret.

Kronikken blev skrevet på et bagtæppe af interne stridigheder i Venstre og en uklar politisk kurs, hvor det er uvist, om Venstre vil stille sig i spidsen for at samle blå blok eller fortsat vil bejle til et regeringssamarbejde henover midten.

‘Det er nok nu. Tiden er inde for Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen til at sætte Venstre og det liberale Danmark højere end deres egne personlige ambitioner,’ skrev de to Venstre-kronikører.

Aage Hvid Ottosen er enig.

»Jeg mener, det er en god ide at skifte toppen ud,« siger han og tilføjer, at det skal ske på Venstres landsmøde i år.

Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen efter Venstres pressemøde i forbindelse med sommergruppemødet på Kragerup Gods ved Ruds Vedby, fredag den 9. august 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen efter Venstres pressemøde i forbindelse med sommergruppemødet på Kragerup Gods ved Ruds Vedby, fredag den 9. august 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vi har malet os op i et hjørne, og en gang imellem kan det være nødvendigt at træffe radikale beslutninger for at komme væk fra det hjørne.«

Den vestjyske vælgerforeningsformand mener, at Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen bærer et lige stort ansvar for den krise, det gamle bondeparti har bragt sig selv i.

»Det, Lars Løkke lavede lige før valget, med at udgive en bog uden at cleare det med næstformanden, det er jo direkte uartigt. Nøjagtigt det samme gælder det, Kristian Jensen lavede i sit interview i Berlingske (Kristian Jensen undsagde Lars Løkke Rasmussens nye linje om at gå efter at danne en SV-regering, red.). Man kan ikke gå til valg med et parti, der er splittet,« siger Aage Hvid Ottosen og tilføjer:

»Nu er jeg folkeskolelærer, og det, de har gang i, er tæt på noget, jeg ser i 4. klasse.«

Også Venstres vælgerforeningsformand i Ikast, Thyge Søndergaard Jensen, mener, at Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen skal eskorteres ud af Venstres ledelse.

»Der er lige nu brug for, at der kommer ro i Venstre. Det er vigtigt, at Venstre ledes af nogen, der kan samle partiet, og det tror jeg ikke på kan ske med den nuværende ledelse,« siger han.

Jens Nicolai Vejlgaard, formand for bestyrelsen for Venstre i Region Midtjylland og medlem af Venstres magtfulde forretningsudvalg, har også noteret sig kronikken i Jyllands-Posten.

»Det har jeg tænkt mig at snakke med Venstres forretningsudvalg om på fredag om en uge,« siger han og tilføjer:

»Men vi har haft drøftelser og telefonmøder om, hvordan man ser på situationen i vores gamle parti.«

Søren Svendsen, næstformand i Venstres bestyrelse i Region Syddanmark og medlem af byrådet i Nyborg Kommune, er også træt af den uro, som der har været om formandskabet.

»Jeg er bare træt af den uro. Det er ærgerligt, at man hænger sådan noget ud, for vi plejer at holde det indendøre. Derfor vil jeg gerne give dem (Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen, red.) en skideballe,« siger han.