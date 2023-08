Statsminister Mette Frederiksens radiotavshed under korankrisen er ikke faldet i god jord hos vælgerne.

Over halvdelen af vælgerne mener, at Mette Frederiksen burde have været mere synlig under den igangværende korankrise.

For at være helt præcis er 30 procent ‘helt enige i', at Mette Frederiksen har været for usynlig under koranafbrændingerne, mens 21 procent er ‘delvist enige’.

Det viser en måling, som YouGov har foretaget for B.T.

PET har meldt ud, at koranafbrændingerne har skærpet terrortruslen i Danmark.

Alligevel var det først torsdag 3. august, at statsministeren stemplede ind i den ophedede debat om gentagne koranafbrændinger med interviews i Aftenshowet og TV-avisen på DR samt et interview med Weekendavisen.

Spørgsmålet er, om det i lyset af vælgernes reaktion har været en klog strategi fra statsministerens side at lade udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og justitsminister Peter Hummelgaard stå for krisehåndteringen i offentligheden?

»Løkke er en stærk udenrigsminister i modsætning til sin forgænger, Jeppe Kofod (S), som ikke kunne vrikke med ørerne, uden at det var godkendt af Statsministeriet,« siger B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, og fortsætter:

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

»Og så skal man huske, at Mette Frederiksen i dag er statsminister i en flerpartiregering. Hun er nødt til at give plads, især til Løkke. Generelt har hun ikke været så meget på, som hun var under den tidligere socialdemokratiske et-parti-regering.«

For det andet har Mette Frederiksen og Socialdemokratiet ifølge Joachim B. Olsen ikke haft den store appetit på at stille sig i frontlinjen under korankrisen.

»Lars Løkke Rasmussen var med til at afskaffe blasfemiparagraffen i 2017 (som gjorde det strafbart at afbrænde Koranen og andre religiøse skrifter i det offentlige rum, red.). Hos Socialdemokratiet har man ikke været ked af, at Lars Løkke Rasmussen har skulle forklare, hvorfor man nu vil genindføre et forbud mod koranafbrændinger, som han selv var med til at lovliggøre i 2017,« siger han.

Samtidig er der ifølge Joachim B. Olsen langt fra enighed i den socialdemokratiske folketingsgruppe om, at det er en god og rigtig beslutning, at regeringen vil forbyde koranafbrændinger foran udenlandske ambassader i Danmark.

Statsminister Mette Frederiksen har skullet veje flere hensyn op mod hinanden under korrankrisen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Statsminister Mette Frederiksen har skullet veje flere hensyn op mod hinanden under korrankrisen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Jeg har talt med flere højtstående socialdemokrater, som synes, det er en dårlig idé. Så det er en debat, der gør ondt og skaber splittelse internt i Socialdemokratiet. Derfor har vi set en mere tilbagetrukket Mette Frederiksen i den sag.«

Men under coronakrisen og Ukraine-krigen har Mette Frederiksen jo vundet på at stille sig i front og styrket sit image som krisehåndteringens mester. Hvorfor har hun ikke brugt korankrisen på samme måde, når nu vælgerne synes, at hun har været for usynlig?



Se hele målingen her Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Statsminister Mette Frederiksen burde efter min mening have været mere synlig under den igangværende korankrise’ Helt enig: 30 procent Delvis enig: 21 procent Hverken enig eller uenig: 26 procent Delvis uenig: 6 procent Helt uenig: 7 procent Ved ikke: 11 procent Kilde YouGov for B.T. 1.020 repræsentativt udvalgte personer over 18 år fra YouGov Panelet har svaret i perioden 4.–6. august 2023. Citat må kun ske med angivelse af kilde.



»Det er rigtigt, at vælgerne synes, hun var været for lidt og for sent ude. Men det har skullet vejes op mod, at hun er nødt til at give plads til de andre partiers ministre og partiledere, og at hun har ikke haft den store lyst til at stille sig forrest i en debat, som også giver internt fnidder i Socialdemokratiet.«