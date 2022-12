Lyt til artiklen

Både Jakob Ellemann-Jensen (V) og Lars Løkke Rasmussen (M) gik til valg på at kræve en advokatvurdering af Mette Frederiksens ansvar i Minksagen for at sætte et »værdigt punktum«.

Men det punktum er nu visket ud, efter begge partiformænd ved regeringsforhandlingerne søndag meldte ud, at »man ikke kan starte et regeringssamarbejde med en juridisk undersøgelse af statsministeren«.

Og det har nu især fået Venstres Facebook-side til at gløde med vrede kommentarer fra dem, der tilkendegiver at have sat kryds ved det liberale parti.

'Jeg har stemt på Venstre, fra jeg var 18, men det er slut nu. Jeg kan ikke stemme på et parti, der ikke går ind for retssikkerhed frem for personlige små vindinger. Trist og træt,' skriver en skuffet vælger.

'Skandale. Mit kryds er desværre sat ved Venstre – det sker så ikke igen!!! I svigter og skuffer så voldsomt,' skriver en anden, men bestemt ikke som den sidste.

'Det blev så sidste gang, Venstre fik min stemme. Den leflen for Mette Frederiksen kan jeg ikke godtage. Mette vinder og får pulveriseret Venstre totalt,' skriver endnu en.

Opslaget på Venstres Facebook-side, hvor de vrede vælgere lufter deres frustration, handler slet ikke om Minksagen eller regeringsforhandlinger.

Opslaget er derimod fra 28. november og er en invitation til partiets vælgere om at deltage i en markering af 20-året for topmødet for udvidelsen af EU.

Men fordi det er det første opslag på Facebook-siden, bruger vælgerne det til at rette deres vrede mod Venstres ledelse.

Også blandt højtstående Venstre-medlemmer er der kritik af formanden.

»Når man dropper en advokatundersøgelse af minkskandalen, er der i hvert fald solgt ud af nogle af de retsprincipper, som Venstre normalt står på mål for og hylder,« siger Anders G. Christensen, medlem af Venstres hovedbestyrelse og medlem af regionsrådet i Region Midtjylland, til Ritzau.