Uden for et valgsted i Stockholm får jeg tilbudt en stemmeseddel af både Moderaterna og Socialdemokraterna.

»Desværre. Jeg har ikke stemmeret i Sverige,« siger jeg undskyldende.

Det var nok blevet afsløret alligevel, hvis jeg var nået helt ind i stemmelokalet. Men måden, man stemmer på i Sverige, er meget anderledes end i Danmark.

Uden for hvert valgsted står der en repræsentant for alle otte partier og uddeler stemmesedler med deres partis logo på. Så kan man tage sådan en, gå ind i valglokalet, trække gardinet for og i al 'hemmelighed' stemme. Jeg så en gøre det: hurtigt snuppe en stemmeseddel fra Liberalerna, og så ind og stemme på dem.

Alle, der står i nærheden, har set det. Og derfor er der ved dette valg sendt valgobservatører fra den europæiske sikkerheds- og samarbejdsorganisation OSCE for at holde øje med det svenske valg. Man kan undre sig over, at OSCE først har opdaget det system nu, men lad det nu ligge.

Man kan også gå rundt og få stemmesedler fra flere forskellige partier for at skjule, hvad man stemmer på.

Det gør Birgitta Hultman, en 84-årig pensionist. Jeg spørger hende, om hun gør det for at skjule, hvem hun stemmer på.

»Ja, det er for at skjule det,« indrømmer hun.

Men hvad stemmer du så på i virkeligheden?

»Det er alligevel ikke så hemmeligt,« griner hun og peger på et badge på sin jakke med Socialdemokraternas røde rose.

Selv om det er lidt uhøfligt over for en ældre dame, tillader jeg mig at gøre opmærksom på, at Socialdemokraterna står til at styrtdykke og få det værste valg nogensinde.

»Jeg tror ikke, det går så galt,« siger hun.

Hvad synes du om Sverigedemokraterna?

»Åh, de er forfærdelige og skræmmende. Det er det sorte Sverige,« siger hun og tager sig til hovedet.

Birgitta, der stemmer på Socialdemokraterna. Foto: Bax Lindhardt

Jeg taler også med en førstegangsvælger, 20-årige Maria Gottlander, der arbejder hos toldmyndighederne i lufthavnen i Arlanda. Hun kan heller ikke lide Sverigedemokraterna, men det er ikke så mærkeligt, for de er mest populære ude i landet og mindst populære her inde i det centrale Stockholm.

»Det er spændende at stemme første gang. Jeg stemmer på Centerpartiet. Jeg kan godt lide Annie Lööf. Jeg synes, hun er en modig kvinde, og miljøet og klimaet er meget vigtigt.«

»Jeg kan absolut ikke lide Sverigedemokraterna. De er racistiske, og det er en katastrofe, hvis de får et godt valg,« mener Maria Gottlander.

Maria, der er førstegangsvælger og frygter, at Sverigedemokraterna får et godt valg. Foto: Bax Lindhardt

Selv om Sverigedemokraterna står til gigantisk fremgang, kan jeg ikke finde nogen ved dette valgsted, der stemmer på dem, eller som vil indrømme det. Men jeg finder en, der stemte på dem ved sidste valg, i 2014.

»Det gjorde jeg for at protestere mod systemet og dem, der sidder på magten. Det vil jeg stadigvæk, men nu har jeg stemt på Moderaterna,« siger Thomas Carlström, der er projektchef.

»Jeg har stemt personligt på Hanif Bali, der er fra Iran og meget populær på sociale medier. Jeg ved godt, det lyder underligt, når jeg stemte på Sverigedemokraterna sidste gang, men denne gang er det også en protest mod dem, der sidder på magten. De fatter simpelthen ikke, hvad der foregår ude blandt almindelige mennesker,« siger Thomas Carlström.

Thomas, der ved sidste valg stemte på Sverigedemokraterna, men denne gang har stemt på en politiker af iransk afstamning. Foto: Bax Lindhardt

Det har jeg efterhånden hørt en del gange i de dage, jeg har været i Sverige. Der er en kæmpe træthed over for de gamle partier og the establishment. Et oprør er på vej. Men hvor stort bliver det? – Det er spørgsmålet.