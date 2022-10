Lyt til artiklen

På sin tur til Nordjylland fredag morgen blev Inger Støjberg pludselig konfronteret af en noget utilfreds vælger.

Det skete fredag morgen klokken 07:30, da Inger Støjberg sammen med en håndfuld folk fra partiet skulle ud og møde folk ved Aalborg Station.

Her var Danmarksdemokraternes hvide valgbus med et stort billede af Inger Støjberg nemlig parkeret lige ved siden af et parkering forbudt-skilt.

Da Inger Støjberg stod og delte mobilcovers ud tæt på Aalborg Station, kom en mand over til hende.

Han pegede hen mod partiets valgbus.

»Jeg tror chaufføren har samme forhold til færdselsloven, som du har til loven,« sagde han til Inger Støjberg, der som bekendt blev dømt 60 dages fængsel af Rigsretten sidste år.

Hun kiggede mod bussen og spurgte:

»Nå, hvad er det?.«

»Du holder ulovligt. Du holder lige over for et parkering forbudt-skilt,« sagde han og gik sin vej.

»Nå, det må vi lige snakke med ham om,« sagde Inger Støjberg.

Cirka klokken 08:15 kørte bussen igen med Inger Støjberg og resten af valgholdet.

B.T. fangede Inger Støjberg, da hun senere på dagen igen delte mobilcovers ud - denne gang i den nordjyske by Hjørring.

»Nu var det ikke mig, der kørte bussen. Men jeg havde ikke parkeret min egen bil der,« sagde hun.

Inger Støjberg melder sig dog klar til at tage eventuelle konsekvenser af den uheldige parkering.

»Hvis der kommer en bøde, så må vi betale den. Sådan er det.« siger hun og tilføjer:

»Og jeg vil gerne takke manden for at gøre os opmærksomme på det.«

I videoen herover kan du se Inger Støjberg blive konfronteret med den ulovlige parkering.