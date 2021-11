Valgkamp med AK47 og håndgranater.

Det lyder måske mere som et militærkup, men ikke desto mindre var det vilkårene, da rød og blå blok gik løs på hinanden den sidste søndag inden kommunalvalget i Aalborg.

Her havde de to blokke nemlig arrangeret en duel i det populære skydespil Counter Strike.

»Det er for at sætte fokus på, at der er opstået de her nye foreningsfællesskaber. Det er ikke kun fodboldklubber og skakklubber, der findes. I dag findes det også i computerens verden,« siger Daniel Borup (V), som deltog i kampen.

Men kan man godt føre partipolitik, når man har en AWP (en kraftfuld riffel, red.) i hånden?

»Ja, det kan man godt. Så længe man ikke dolker sine medspillere i ryggen,« siger Daniel Borup grinende og tilstår, at han kom til at skyde sin egen medspiller Morten Thiessen fra Det Konservative Folkparti på et tidspunkt.

Daniel Borup (tv) med de konservatives Morten Thiessen (th). Daniel Borup har desuden spillet Counter Strike i sin ungdom, forklarer han. Foto: Privatfoto Vis mere Daniel Borup (tv) med de konservatives Morten Thiessen (th). Daniel Borup har desuden spillet Counter Strike i sin ungdom, forklarer han. Foto: Privatfoto

Arrangementet blev afholdt hos AaB eSport på Hornevej, som er en af den nye type foreninger, Daniel Borup refererer til.

Hos rød blok deltog blandt andre De Radikales Heidi Holler. Hun deler venstremandens udlægning, men hun ser også et andet formål med arrangementet.

»Vi er allesammen brugte og trætte efter at have givet den en skalle i tre uger nu. Så er det fedt lige at kunne møde hinanden og styrke det sociale,« siger hun.

I Counter Strike spiller to hold mod hinanden. Det ene hold er terrorister, og det andet hold er såkaldte 'counter terrorister' (terroristmodstandere, red.), der skal forhindre at terroristerne sprænger en bombe. I dagens anledning var det de røde, der spillede som terrorister.

»Vi spillede to kampe. Den ene vandt blå blok, og den anden vandt rød blok. Så der blev delt i porten,« forklarer Daniel Borup.

Men den udlægning er der ikke enighed om hos rød blok.

»Det er rigtigt nok, at den blev 1-1, men vi tabte kun med én på den ene bane, mens vi vandt med tre på den anden. Så overordnet set synes jeg, vi vandt,« siger Heidi Holler.

Heidi Holler (RV) havde inden dagen opgør læst op på strategier i Counter Strike. Foto: Privatfoto Vis mere Heidi Holler (RV) havde inden dagen opgør læst op på strategier i Counter Strike. Foto: Privatfoto

Det var dog ikke bare mellem de to blokke, der var ondt blod. Det var der også mellem de enkelte politikere.

»Jeg ville allerhelst skyde på Lasse fra SF og Mikkel fra Alternativet. De var simpelthen så knalddygtige. Så det var en målsætning at ramme dem,« siger Daniel Borup og understreger, at der ikke var noget personligt i lysten til at gå efter de to venstrefløjsoplitikere.

For Heidi Holler var det Daniel Borup, der var målet.

»Jeg havde en lille beef med Daniel. Det var fordi, han ramte mig så mange gange, at jeg tænkte: 'Nu er det nok'.«

Og selvom stemningen var jovial, når det ikke lige gjaldt om at vinde banen, så håber politikerne, at det kan hjælpe med at få nogle flere ned til stemmeboksen, når der 16. november skal stemmes til regions- og byråd landet over.

»Jeg tror godt, det kan motivere nogle unge mennesker til at engagere sig lidt mere i valget. Det her viser jo, at kommunalpolitik ikke er så gråt og kedeligt,« siger Daniel Borup.

Rød bloks hold bestod af Heidi Holler (RV), Astrid Budolfsen (SF), Rosa Sulaiman (S), Lasse Hjortshøj Jensen (SF) og Mikkel Larsson (Alternativet).

Blå blok var repræsenteret ved Daniel Borup (V), Helena Palsgaard (V), Morten Thiesen (K) og Christian Wagner Kaspersen (LA).