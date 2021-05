Hvis du skulle være i den lykkelige situation, at du er dobbeltvaccineret mod covid-19, skal du stadig tage mundbind på, hvis du skal købe ind, på restaurant eller noget tredje, hvor mundbind er påkrævet. I hvert fald indtil mundbindet udfases til august i henhold til den nye aftale.

Amerikanerne har besluttet, at færdigvaccinerede borgere godt kan droppe mundbindet, når nu de både smittes og smitter minimalt.

Og det er en ganske rimelig beslutning, mener en af landets førende vaccineeksperter.

»Set fra et strengt fagligt synspunkt er risikoen reduceret så meget ved vaccination, at den amerikanske tilgang er fornuftig,« siger Rune Hartmann, professor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet.

Selvom man – som dronning Margrethe – er færdigvaccineret, så skal man stadig bruge mundbind, når man handler ind, går på restaurant eller lignende. Foto: Emil Helms Vis mere Selvom man – som dronning Margrethe – er færdigvaccineret, så skal man stadig bruge mundbind, når man handler ind, går på restaurant eller lignende. Foto: Emil Helms

»Vaccinerne reducerer jo risikoen for at blive smittet og at smitte andre med over 90 procent. Derfor er risikoen jo meget reduceret,« siger Rune Hartmann.

På Christiansborg er der til gengæld flere bud på, hvorfor færdigvaccinerede danskere skal traske rundt med mundbind, indtil kravet udfases, når alle over 16 år er vaccinerede.

Hos De Konservative kan man godt se fornuften i at lade de vaccinerede bruge mundbind lidt endnu.

»Jeg tror, at hvis en tredjedel af os begynder at gå rundt uden mundbind, så har det en uheldig effekt på alle andre,« siger Per Larsen, sundhedsordfører for De Konservative.

Hvis de vaccinerede går rundt uden mundbind, så tror jeg, at mange, der ikke er vaccinerede, holder op med at bruge det også Per Larsen, sundhedsordfører for Konservative

Uheldig effekt?

»Ja, hvis de vaccinerede går rundt uden mundbind, så tror jeg, at mange, der ikke er vaccinerede, holder op med at bruge det også.«

Så de vaccinerede må døje med mundbindet?

»Ja, det synes jeg,« siger Per Larsen, som påpeger, at selvom risikoen for at smitte andre med corona er mindre, når man er vaccineret, så kan det stadig ske.

Per Larsen, konservativ sundhedsordfører, som her er ved at iføre sig et mundbind, mener, at hvis man fritager de vaccinerede for at bruge mundbind, så skader det disciplinen hos de ikke-vaccinerede. Foto: Emil Helms Vis mere Per Larsen, konservativ sundhedsordfører, som her er ved at iføre sig et mundbind, mener, at hvis man fritager de vaccinerede for at bruge mundbind, så skader det disciplinen hos de ikke-vaccinerede. Foto: Emil Helms

Venstre så dog gerne, at de vaccinerede og immune smed mundbindet.

»Jeg synes godt, at vi kan fritage personer for mundbind, hvis det ikke giver nogen sundhedsfaglig mening, at de bruger det. Herunder vaccinerede. Så må vi lige se på, hvordan vi så gør det rent praktisk,« siger sundhedsordfører Martin Geertsen og fortsætter:

»Jeg håber vi kan udfase mundbindet inden august. Også gerne snart på steder, hvor det ikke giver så meget mening. For eksempel perroner og busstoppesteder,« forklarer Geertsen.

SFs sundhedsordfører mener ikke, at mundbindet skal droppes for de vaccinerede.

»Vi kan ikke generelt droppe mundbind, fordi vi er vaccinerede. Vi bliver ganske vist ikke selv så syge, hvis vi bliver smittet, men vi kan stadig smitte andre,« siger sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen og fortsætter:

Alex Vanopslagh forstår ikke, at vaccinerede personer skal bruge mundbind. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Alex Vanopslagh forstår ikke, at vaccinerede personer skal bruge mundbind. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg er virkelig glad for, at man dropper mundbind på plejehjem, når beboere og ansatte et vaccineret. Men i andre områder – hvor der stadig er sårbare borgere, som ikke tåler at blive smittet – må vi andre holde ud med mundbind lidt endnu, uanset vaccine,« siger hun.

Nye Borgerlige har meldt sig ud af genåbningsforhandlingerne og er således uden for den aftale, der blev indgået sent mandag aften. Det huer dog ikke partileder Pernille Vermund, at vaccinerede skal bruge mundbind.

»Når man er vaccineret eller har haft sygdommen, så bør man være fritaget, ligesom vi også fritager mange sårbare borgere for at anvende mundbind. Det er skrupskørt at bede vaccinerede danskere om at tage mundbind på,« siger hun.

Nye Borgerlige mener i forvejen, at det er unødvendigt, at borgerne pålægges at bruge mundbind helt til august, hvor alle borgere over 16 år forventes at være vaccinerede.

Skal færdigvaccinerede danskere fritages for at bruge mundbind?

»Rigtig mange danskere er vaccinerede, vi går sommeren i møde, og der er styr på epidemien. Derfor er det skørt, at det skal fortsætte så længe,« siger Vermund og fortsætter:

»Det kan godt være, at personer i regeringen ikke synes, at det er et særligt indgreb at tage mundbind på, men der er mange, der synes det modsatte,« siger hun.