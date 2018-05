V frygter bevisproblemer, hvis alle skal sige klart ja til sex, siger retsordfører Preben Bang Henriksen.

København. Venstre vil ikke være med til at vende bevisbyrden ved voldtægt. Derfor vil partiet ikke følge Sverige, hvor alle seksuelle partnere udtrykkeligt skal sige ja eller aktivt vise lyst til at deltage i sex. Ellers er det voldtægt.

Det fastslår Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen. I dansk ret er enhver uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Voldtægter skal bevises af anklagemyndigheden.

Onsdag vedtog den svenske Riksdagen en lov, som kræver seksuelt samtykke partnerne imellem.

Det betyder ved en voldtægtsanklage, at den mistænkte i retten skal bevise, at han/hun er uskyldig.

- Umiddelbart ser det for mig ud, som om der kommer omvendt bevisbyrde. Man skal selv bevise sin uskyld. Eventuelt ved at fremlægge skriftlige kontrakter, siger Preben Bang Henriksen.

- Der er i dag svært at bevise voldtægt. Det er utilfredsstillende for kvinder, det går ud over. Men i et retssamfund er det anklagemyndighedens opgave at bevise, at der er foregået noget kriminelt, siger Preben Bang Henriksen.

Den ny svenske lov forbedrer retssikkerheden, mener Helle Jacobsen. Hun er programleder for køn i menneskerettighedsorganisationen Amnesty. Danmark bør følge Sverige, mener hun.

- Loven understreger, at alle mennesker har ret til at bestemme over deres egen krop og egen seksualitet. Den pålægger begge personer at sikre, at sex er frivilligt. Når sex ikke er frivilligt, er det voldtægt, siger hun.

I Danmark kan der kun dømmes for voldtægt, hvis der er tvang, vold, trusler eller et hjælpeløst offer. Folketinget bør vurdere, om straffen skal skærpes for voldtægt, mener Alternativets retsordfører, Josephine Fock.

- I Danmark har vi meget få anmeldelser. Dermed er der også meget få dømte. Og vi ved, at der er store, store mørketal. Der er flere voldtægter, end der bliver anmeldt, siger Josephine Fock.

- Det er spændende dét, de har indført i Sverige, Vi vil meget gerne se på, om Danmark skal gøre noget lignende.

/ritzau/