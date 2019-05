Da Venstre kom til magten i 2015, blev besparelser udvidet, men nu er økonomien bedre, så de kan sløjfes.

Venstre går til valg på at sløjfe de udskældte besparelser på uddannelse, undervisning og kultur to år før planlagt.

Det fremgår af partiets første store udspil efter valgudskrivelsen tirsdag, at partiet vil droppe omprioriteringsbidraget, som blev udvidet, da partiet kom til magten.

- Det er ikke panik før lukketid. Vi har kigget på økonomien og sagt, at der var råd til det. Vi har lyttet til institutionerne, der siger, at det er begyndt at gøre ondt, siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) til TV2.

Det næste år skal gymnasier, universiteter og museer fortsat spare omkring 800 millioner kroner om året med omprioriteringsbidraget på to procent. Men derefter er det slut.

Da Venstre fik regeringsmagten i 2015, blev omprioriteringsbidraget udvidet til også at omfatte undervisnings-, uddannelses- og kulturområdet.

Det skyldtes, at der var behov for at stramme op ifølge partiet. Men nu er der bedre råd i økonomien.

Begrebet dækker over, at staten beholder en procentdel af pengene, så politikerne på Christiansborg hvert år kan fordele milliarderne til de områder, de ønsker.

Det både glæder og skuffer Danske Studerendes Fællesråd, at det nu droppes.

- Det er godt, at han vil stoppe blødningen, men den skade, der er sket, siger han ikke så meget om, at han vil gøre noget ved.

- Der er skåret 10-11 milliarder kroner, mener jeg. Så det er rigtig, rigtig mange penge. Det har allerede stor betydning for kvaliteten af uddannelser over hele landet, siger formand Johan Hedegaard Jørgensen.

Oppositionen har meldt ud, at omprioriteringsbidraget bliver rullet tilbage, hvis rød blok kommer til magten.

Det fremgår dog ikke, om institutionerne vil få en kompensation for de penge, der allerede er taget fra området.

