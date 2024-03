Christian Mejdahl tvivler på, at der kommer en god aftale for landbruget, som gruer for en CO2-afgift.

Det tidligere folketingsmedlem for Venstre Christian Mejdahl kritiserer, at partiet vil indføre en CO2-afgift på landbruget.

Det siger 84-årige Mejdahl, som selv er landmand, til DR.

Meldingen kommer, efter at en ekspertgruppe i sidste uge kom med en længe ventet rapport med anbefalinger til, hvordan en drivhusgasafgift kan se ud.

- Venstre skulle jo aldrig være gået med i den regering og dermed gået med til at indføre en CO2-afgift.

- Men nu har de rodet sig ind i det - og så må de også selv rode sig ud af det igen, siger Mejdahl, der sad i Folketinget fra 1987 til 2007, ti DR.

Fra 2003 til 2007 var han Folketingets formand.

Ekspertgruppen er kommet med tre mulige modeller for en CO2-afgift på landbruget. Indføres modellen med den højeste sats, vil det fremover koste landmændene 750 kroner per udledt ton CO2. Modellen med den laveste sats medfører en afgift på 125 kroner per udledt ton.

Modellerne skal nu diskuteres i en såkaldt grøn trepart med regeringen, landbruget og grønne organisationer. Først derefter vil regeringen spille ud med sit forslag.

Landbruget står for en stor andel af drivhusgasudledningerne i Danmark. En afgift på deres udledninger skal sikre, at de bankes ned.

En potentiel afgift har dog skabt stor politisk debat, som har gjort særligt ondt på Venstre, der traditionelt har været et landbrugsparti.

Nu er partiet alligevel med i en regering sammen med Socialdemokratiet og Moderaterne, der har en afgift som et erklæret mål.

Det skulle Venstre-toppen aldrig have fået skrevet med i regeringsgrundlaget, mener Mejdahl. Flere stemmer i Venstre har længe kritiseret en CO2-afgift på landbruget, og nu tilslutter Mejdahl sig altså koret af kritiske røster.

Han er sikker på, at der kommer en aftale på plads, men han tvivler på, at "det bliver en god aftale for dansk landbrug".

Venstre-toppen er fortsat meget varsom med at mene for meget. Sådan var det også, da økonomiminister og næstformand i Venstre Stephanie Lose kommenterede ekspertgruppens anbefalinger i sidste uge.

- Jeg kan af gode grunde ikke sige, hvordan tidsplanen bliver, al den stund at treparten ikke er nået så langt i arbejdet endnu.

- Men den kommer til at arbejde ind til juni. Så må vi tage stilling til tidsplanen derefter, lød det blandt andet fra Lose onsdag i sidste uge.

/ritzau/