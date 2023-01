Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

For Kristian Pihl Lorentzen er det nu helt slut.

»Efter moden overvejelse og drøftelse med mit politiske bagland er jeg nået frem til den klare konklusion, at jeg har aftjent min værnepligt i politik,« skriver han på Facebook mandag morgen.

Venstre-veteranen erklærer hermed, at han ikke har tænkt sig at genopstille til næste folketingsvalg.

Her sad han fra 2005 til 2022, hvor det dog 1. november sidste år ikke blev til et genvalg på trods af 4.595 stemmer i Viborg Øst-kredsen.

Ikke mere Folketing til Venstres Kristian Pihl Lorentzen. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Ikke mere Folketing til Venstres Kristian Pihl Lorentzen. Foto: Niels Christian Vilmann

Og det er delvist derfor, at den 61-årige politiker nu har besluttet sig for at sige stop.

»Jeg har ikke lyst til tre-fire års virke som folketingskandidat med udsigt til at gå ind i en ny valgkamp i en alder af 64 eller 65 år,« skriver han.

Kristian Pihl Lorentzen, der har været major i Forsvaret, oplyser videre, at han af »vælgere og trofaste støtter« er blevet opfordret til at stille op igen.

»Tak for tilliden. Men det kommer ikke til at ske,« erklærer han:

»Ikke desto mindre er jeg taknemmelig over de mange opfordringer til at fortsætte. Men det ændrer ikke på, at nye gode kræfter må overtage min stafet som aktiv og nærværende lokal folketingsmand for Venstre i det midtjyske.«

Den mangeårige Venstre-politiker har senest været transportordfører for Venstre.

Og han slipper ikke politik helt, når han nu tager hul på det, han selv kaldet for det »sidste kapitel i mit aktive arbejdsliv«.

Her vil han have fokus på public affairs, politisk kommunikation, foredragsvirksomhed og professionelt bestyrelsesarbejde.

»Desuden vil jeg ikke udelukke, at jeg i årene frem skriver lidt flere bøger, end de tre, jeg allerede er forfatter til. Sidst, men ikke mindst, ser jeg frem til at bruge mere tid sammen med søde hustru, min familie og gode venner,« skriver han.