Regeringen foreslår en række vidtgående tiltag og strafskærpelser for at ramme fremmedkrigere.

Venstre er klar på at sikre regeringen flertal for dets udspil, der skal ramme fremmedkrigere, der er rejst til Syrien eller Irak for at kæmpe for den militante bevægelse Islamisk Stat.

Sådan siger formand Jakob Ellemann-Jensen (V), efter at udspillet er præsenteret torsdag.

- Det er et nødvendigt skridt på vejen. Strafskærpelserne er rigtige, og vi skylder børn, der vokser op blandt jihadister et ordentligt liv. Det er vigtigt at styrke samarbejdet mellem sociale myndigheder, skole og politi, siger han.

Den socialdemokratiske regering præsenterede otte forslag, der blandt andet skærper straffe overfor fremmedkrigere og skal give kommuner mulighed for at tvangsfjerne børn, hvis det vurderes, at de vil vokse op i radikaliserede miljøer ellers.

Sammen har Socialdemokratiet og Venstre de magiske 90 mandater og dermed flertal i Folketinget. Der ventes lovforslag til marts. En del af forslagene vil givetvis være for vidtgående for nogle af partierne i rød blok, hvorfor regeringen må formodes at søge sit flertal i blå blok.

Blandt de mest vidtgående forslag er et opholds- og kontaktforbud for personer, der er dømt for terror.

Det betyder, at personer, der dømmes, kan få et forbud mod at færdes i bestemte områder i op til ti år eller at have forbud mod at kontakte bestemte personer både fysisk og på anden vis.

Politiet vil uden retskendelse kunne komme ind i disse personers hjem og tjekke computere for at sikre, at kontaktforbuddet overholdes.

Opholdsforbuddet er af kritikere blevet betegnet som en form for tillægsstraf, fordi det indtræder, når den dømte allerede har udstået sin straf. Det ser regeringen ingen problemer i, mens kritikere kalder det en glidebane.

Jakob Ellemann-Jensen kalder udspillet et skridt på vejen, men han savner mere.

- Statsministeren har sagt, at man vil iværksætte tiltag, som vil forhindre syrienkrigere i at vende hjem til Danmark.

- Udenrigsministeren har sagt, at man vil arbejde for internationalt tribunal, som kan sikre, at forbrydere bliver retsforfulgt og dømt, hvor de begår deres ugerninger. Der er ikke noget som helst i udspillet, der leverer på det, siger han.

Jakob Ellemann-Jensen undlader at svare på, hvad han selv foreslår i forhold til at sætte ind overfor fremmedkrigere.

