Uhensigtsmæssigt at lægge sig fast på at øge elproduktion fra havvind med 3000 megawatt, mener Venstre.

København. Venstres energi- og klimaordfører, Thomas Danielsen, er positiv over for De Radikales bud på et energiudspil med flere havvindmølleparker, der også har opbakning fra resten af rød blok.

De Radikale vil ifølge Politiken øge elproduktionen fra havvindmøller med 3000 megawatt frem mod 2030.

Men venstremanden vil ikke lægge sig fast på et bestemt antal megawatt hverken til lands eller til vands. For så risikerer man, at den grønne omstilling bliver dyrere end nødvendigt, lyder det.

- Havvind kommer til at spille en stor rolle i vores bud på et energiforlig. Men vi har erfaret, at teknologien løber fra os politikere. Historisk har vi ikke kunnet forudse prisudviklingen på de forskellige teknologier, og hvad der har været den bedste investering.

- Derfor er det i vores optik uhensigtsmæssigt at lægge sig 100 procent fast på, hvilken teknologi der skal udbygges med og hvornår i fremtiden, siger Thomas Danielsen, der også er formand for Folketingets klima- og energiudvalg.

De Radikale foreslår tre nye havvindmølleparker frem mod 2030. Det første udbud skal finde sted i 2020. Det betyder ifølge Politiken, at den første havvindmøllepark kan være i drift i 2025.

De Radikale vil ligeledes have, at 60 procent af det samlede energiforbrug i 2030 skal komme fra vedvarende energi. Regeringens ambition lyder på 50 procent vedvarende energi i 2030.

- Det er fornuftigt at lægge sig fast på andelen af vedvarende energi, men det er ikke hensigtsmæssigt at lægge sig fast på, hvad en udbygning skal være så langt ude i fremtiden, siger Thomas Danielsen.

Regeringen fremlægger efter påske sit bud på energipolitikken i Danmark i 2020-2030.

Herefter skal der forhandles blandt de politiske partier. Håbet er ifølge Thomas Danielsen, at der kan landes en aftale, som alle Folketingets partier kan være med på.

- Vi ønsker en bred politisk aftale, fordi det her er meget store investeringer - nogle af de største i Danmark. De skal række mange år ud i fremtiden og skal være til at stole på, uanset hvilken regering der har magten, siger han.

/ritzau/