Formanden for Danske Regioner bringes nu i spil som næstformand for Venstre efter Støjbergs afgang.

Flere markante Venstre-profiler peger på Stephanie Lose som en oplagt ny næstformand for Venstre, efter Inger Støjberg har meldt sin afgang på posten.

I Politiken siger Lars Christian Lilleholt, folketingsmedlem for Venstre og tidligere minister, at det er en styrke, at Stephanie Lose er "stærkt forankret i det lokale".

- Stephanie Lose står stærkt i Region Syd, hun er formand for Danske Regioner og har politisk tæft. Det skal være en, der kan arbejde sammen med Jakob Ellemann.

- Det skal være en, som skal bakke sin formand 100 procent op, og det er bestemt ikke en ulempe at være forankret i det lokale. Vi er og skal være stærkt forankret i det lokale, og det kan Stephanie Lose sikre. Derfor er hun et oplagt bud, siger han til Politiken.

Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner, har endnu ikke selv kommenteret på den post, der er blevet ledig, efter Inger Støjberg har meldt sin afgang.

Det gjorde Støjberg på Facebook tirsdag aften. Ifølge hende skete det, fordi V-formand Jakob Ellemann-Jensen insisterede på det.

Søren Gade, medlem af Europa-Parlamentet og tidligere minister, roser i Avisen Danmark også Lose.

- Det, hun og Inger Støjberg har til fælles, er deres dybe rødder i det jyske. Det er et stort plus, når man skal understøtte en formand, der har sine rødder i det sjællandske, siger han til Avisen Danmark.

I samme avis nævner også Jens Nicolai Vejlgaard, formand for Venstre i Region Midtjylland og medlem af partiets forretningsudvalg, at regionsformanden er en oplagt kandidat:

- Qua den situation, Venstre har været i et par gange nu, tror jeg, det er vigtigt, at man prøver at tænke anderledes ved måske at kigge på det kommunal- og regionalpolitiske landskab. I min verden vil der ingen bedre kandidat være end Danske Regioners formand, Stephanie Lose, siger han til Avisen Danmark.

