Flere af V-kandidater ønsker et opgør med SU’en til hjemmeboende på ungdomsuddannelserne. Men partiet afventer anbefalinger fra en ekspertgruppe.

En række af Venstres folketingskandidater ønsker SU’en til hjemmeboende afskaffet i sin nuværende form. I stedet skal pengene bruges på at investere andre steder i uddannelsessektoren.

Det viser en rundringning til flere fremtrædende folketingskandidater hos Venstre, som Altinget har foretaget.

Jens-Kristian Lütken, der er medlem af Venstre i Københavns Borgerrepræsentation og stiller op i Københavns Storkreds, ønsker, at pengene fra SU’en bruges til i stedet at investere i erhvervsuddannelserne.

»Jeg mener ikke, at hjemmeboende på ungdomsuddannelserne har brug for at modtage SU,« siger Jens-Kristian Lütken til Altinget og fortsætter:

»Pengene kunne man i stedet investere i erhvervsuddannelserne, som har brug for et løft.«

Anna Libak, der stiller op i Nordsjælland Storkreds, ønsker også at afskaffe SU’en til hjemmeboende på ungdomsuddannelserne. Pengene skal i stedet bruges på en ”opblødning” af uddannelsesloftet.

»Det er mit indtryk, at der i dag er en del hjemmeboende unge, som får SU, der kunne klare sig uden, uden at det vil gå ud over deres muligheder for at få en ordentlig uddannelse,« siger Libak, der understreger overfor Altinget, at det er hendes egen politiske holdning og ikke partiets.

Også folketingskandidat og byrådsmedlem i Greve Kommune Morten Dahlin (V) ønsker at ændre i SU’en til hjemmeboende.

Det er ikke første gang, man i Venstre-kredse har flirtet med tankerne om at ændre i SU’en. Allerede i 2015 talte statsminister Lars Løkke Rasmussen på et gymnasiebesøg om at droppe SU’en til hjemmeboende.

I begyndelsen af året blev der nedsat et ekspertudvalg, der skal kulegrave effekterne af SU’en på de studerendes sociale mobilitet og uddannelsestilbøjeligheder.

Venstres finansordfører, Jacob Jensen, betegner V-kandidaternes tanker om at omlægge SU’en og kanalisere pengene tilbage i uddannelsessektoren for ”besnærende”.

Han vil dog ikke lægge sig fast på en fremtidig model for SU’en. Men han køber ikke argumentet om en social slagside.

»De er jo hjemmeboende og får i forvejen betalt deres mad, tøj og husleje,« siger Jacob Jensen til Altinget.

Ifølge finansordføreren er en omlægning af SU’en ikke noget, der pågår aktuelle diskussioner af i Venstres folketingsgruppe.

Hos Konservative er det partiets holdning, at SU’en til hjemmeboende skal afskaffes, mens Dansk Folkeparti afviser at afskaffe den.