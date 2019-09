»Jeg er meget tilfreds med at Jakob Ellemann nu har meldt, at han stiller op som formand. Jeg synes, at Inger Støjberg vil være en stærk næstformand, og ser frem til at høre, om det kunne være noget for hende.«

Sådan lyder det fra Venstre-politiker Martin Geertsen. Men han har ikke altid været lige begejstret for Støjbergs tilgang.

Hun var i sin ministertid kendt for at fejre sine mange stramninger på udlændingeområdet - blandt andet med kage. Det var blandt andet Martin Geertsen ikke specielt begejstret over.

»Det smerter en liberal at se, at vi slår hinanden oven i hovedet med tal på, hvem der har lavet flest udlændingestramninger. Og hvor mange lempelser der blev lavet af den tidligere regering. Som liberal må udgangspunktet være, at jo mindre lovgivning man har, jo bedre er det,« sagde Martin Geertsen til TV 2.

Det tyder på, at det ikke var værre end, at han nu støtter hende som næstformandskandidat.

Støtten til Inger Støjberg kommer også på et godt tidspunkt. Hun offentliggjorde nemlig sit kandidatur onsdag formiddag.

»Jeg har besluttet mig for at stille op som næstformand for Venstre,« sagde hun til Skive Folkeblad.

Her gjorde hun det også klart, at hun står 100 procent bag Jakob Ellemann-Jensen som formand.