Tror du, at det helt sikkert er slut med dramatisk fløjkrig i Venstre, efter Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen har givet magten videre?

Spørger du Venstre-politikeren Britt Bager, er svaret... et rungende nej.

I hvert fald hvis ikke politikerne nu tager ansvar for et bedre samarbejde i partiet.

»Jeg mener, at vi alle har en opgave i at samle Venstre som parti. Og vi alle har et ansvar for, at vi ikke starter nye fløjkrige,« siger Britt Bager, der op til valget var Venstres politiske ordfører.

På lørdagens ekstraordinære landsmøde i Herning skal 850 delegerede Venstre-folk stemme om, hvorvidt Inger Støjberg eller Ellen Trane Nørby skal være næstformand.

De to duellanters magtkamp har allerede splittet folketingsgruppen, og det kan blive endnu værre.

Så sent som torsdag formiddag skrev Trane-støtten Jan E. Jørgensen et yderst kritisk indlæg med tre spørgsmål til Inger Støjberg på sin Facebook-profil.

Eksempelvis spurgte han helt åbent Inger Støjberg, om hun virkelig var imod Lars Løkkes forslag midt i valgkampen om en SV-regering.

'I så fald er du uenig ikke bare med Lars Løkke Rasmussen og mig, men også med formandskandidaten Jakob Ellemann-Jensen,' skrev Jan E. Jørgensen.

En unavngiven partifælle bad dog Jan E. Jørgensen om at komme med de kritiske spørgsmål internt i stedet for i fuld offentlighed. Han valgte at følge beskeden og slettede indlægget.

Britt Bager, vil du mene, at det netop er en fløjkrig, når der kommer sådanne kritiske spørgsmål på Facebook fra partifælle til Inger Støjberg?

»Jeg opfordrer bare til, at vi alle tænker over, at vi er medlem af det samme parti, og der er en dag efter den 21. september, hvor vi skal stå styrket og se fremad - sammen,« siger hun.

Inden lørdagens spændende afstemning er det i hvertfald tydeligt, at folketingsgruppen er opdelt.

En mindre gruppe i form af Jan E. Jørgensen, eksminister Ulla Tørnæs samt Venstre-nestoren Bertel Haarder har åbent meldt ud, at de støtter Ellen Trane Nørby.

Omvendt har ti folketingsmedlemmer sagt, at de støtter Inger Støjberg som næstformand. Heriblandt Britt Bager.

»For mig er det vigtigt, at Venstre er et bredt, moderne og folkeligt parti. Det mener jeg, at Jakob Elleman og Inger Støjberg er det bedste makkerpar til at sikre. Deres bredde favner hele Venstre. Det er vigtigt, når vi skal genvinde Statsministeriet,« siger hun.

Dog er det uklart, om nogen af de politikere, der har sagt at de støtter Inger Støjberg, skulle have skiftet mening eller blot kommet i tvivl, her lige op til valget.

Trods henvendelse fra B.T. torsdag middag har syv Støjberg-støtter, eksempelvis Claus Hjort Frederiksen, ikke svaret på, om de skulle have skiftet holdning.

Ud over Britt Bager vil kun Martin Geertsen og Sophie Løhde bekræfte, at de stadig støtter Støjberg.

»Jeg er overhovedet ikke i tvivl. Støtter fortsat Inger,« siger Sophie Løhde, der i august slog Inger Støjberg i en duel om, hvem der skulle være ny gruppenæstformand for Venstre.

Resten er folketingsgruppen vil ikke ud med, om de peger på Støjberg eller Ellen Trane Nørby. Det vil altså sige, at der mangler svar på, hvem i alt 28 politikere vil støtte.

Lørdag middag vil alle vide, hvem der vinder opgøret.