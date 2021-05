Ifølge Lars Krarup havde Lars Løkke selv meddelt sin afgang, før han blev presset ud på møde i Brejning.

Der går ikke mange måneder, før det er to år siden, at Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen på dramatisk vis gik af som henholdsvis formand og næstformand for Venstre.

Mens en konflikt om formandskabet i partiet på få uger eskalerede udadtil, havde Lars Løkke Rasmussen, allerede inden han gik på sommerferie i 2019, meddelt, at han ville gå af som formand, når han vendte tilbage.

Det siger Lars Krarup, Venstre-profil og mangeårig borgmester i Herning, i et interview i Berlingske.

Interviewet er lavet, i forbindelse med at Lars Krarup i næste uge udgiver bogen "Mennesker og muligheder" i anledning af sit forestående exit fra dansk politik.

- Da han (Løkke, red.) tog på ferie, bad han mig og flere andre sørge for, at der ikke var nogen, der krævede hans afgang over sommeren, for så ville han selv trække sig, når han kom tilbage, siger Lars Krarup til avisen.

Ifølge Lars Krarup gav Lars Løkke Rasmussen besked om sine planer til en række personer i partiet. Han vil ikke sætte navn på hvem.

Han siger, at han var enig i Løkkes beslutning.

- Det var for flere af os en emotionel ting at gå på ferie med. Når det er sagt, var vi også flere, der sagde til ham, at vi var enige.

- Ingen kunne se for sig, at han skulle repræsentere Venstre i fremtiden, siger Lars Krarup.

Lars Løkke Rasmussen trak sig dog ikke, da han vendte tilbage fra sommerferie i august 2019.

Tværtimod offentliggjorde han den 2. august en video på Facebook, hvor han bekendtgjorde, at "jeg og Venstre har en ambition om at tage nøglerne til Statsministeriet igen".

Lars Krarup blev "dybt forundret", da han så det.

I stedet endte med det, at Kristian Jensen dage senere gav et interview til Berlingske, hvor han undsagde Løkkes kurs fra valgkampen om en regering mellem Venstre og Socialdemokratiet.

Efter uger med interne stridigheder i Venstre besluttede Lars Løkke Rasmussen at træde tilbage som formand efter et møde i partiets hovedbestyrelse på hotellet Comwell Kellers Park i Brejning ved Vejle. Det skete 31. august.

Samme dag trak Kristian Jensen sig som Venstres næstformand.

Løkke ønsker i et sms-svar til Berlingske ikke at forholde sig til Lars Krarups påstand.

- Jeg ser fremad og det burde de måske også begynde at gøre. Personligt bruger jeg dage, aftener og weekender på mit netværk og på at stable et parti på benene, fordi jeg simpelthen ikke kan lade være, skriver han.

/ritzau/