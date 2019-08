Venstres Marcus Knuth roser Jakob Ellemann-Jensen til skyerne i et interview med Politiken.

Der ingen begrænsninger for, hvor langt politisk ordfører Jakob Ellemann-Jensen (V) kan nå i Venstre.

Sådan lyder det fra folketingsmedlem Marcus Knuth (V) i et interview med Politiken.

- Jeg ser ikke noget øvre loft for hans politiske karriere.

- Han (Elleman-Jensen, red.) forstår at favne alle segmenter af Venstre, og han gør det med en enorm arbejdsenergi, flid, og han er god til at sætte sig ind i tingene, siger Knuth til Politiken.

Ellemann-Jensen er efterhånden på alles læber, når man taler om den aktuelle situation i Venstre og ikke mindst om partiets fremtid.

Han er dog ikke kandidat til noget som helst på nuværende tidspunkt. Alligevel skriver flere medier om, at dele af Venstres organisation ønsker både formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen udskiftet.

Jakob Ellemann-Jensen har ad flere omgange vist, at han er "mesterlig i at samle partiet", fastslår Marcus Knuth, som også understreger, at Ellemann ikke er "et fløjmenneske".

Ellemann-Jensen blev i sidste uge valgt som Venstres politiske ordfører. En post han også bestred med stor succes, før han for lidt over et år siden blev gjort til miljø- og fødevareminister i VLAK-regeringen.

Genvalget som politisk ordfører siger meget om Ellemanns position i Venstre, mener Marcus Knuth.

- Det siger noget om, at han er én, som partiet virkelig vil. Vi ved jo alle sammen, hvad der har stået i pressen om de forskellige ledelsesposter, men Jakob nyder jo bred, bred opbakning til posten som politisk ordfører, siger Knuth.

Dramaet i Venstre opstod i sidste uge, efter at Kristian Jensen i et interview med Berlingske udtalte, at Venstre skulle droppe alle tanker om en mulig SV-regering i fremtiden.

Det fik Venstre-nestor Claus Hjort Frederiksen til at kræve Kristian Jensen afsat som næstformand, indtil Hjort torsdag foretog en kovending og trak i land.

