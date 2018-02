Venstre-politikeren Jakob Engel-Schmidt erkender nu, at han har løjet for sine nærmeste.

Det skriver han i en opdatering på Facebook onsdag aften.

Ekstra Bladet kunne tirsdag afsløre, at folketingsmedlemmet, der p.t. har orlov, i juli sidste år kørte med narkotika i blodet på Lyngbyvej i København, og at politiet pågreb, sigtede og anholdt ham for forseelsen.

'Jeg har taget kokain og efterfølgende sat mig bag rattet. Det er ulovligt. Samtidig har jeg talt usandt overfor mine nærmeste og mine kollegaer. Det er et kæmpe tillidsbrud, som jeg har svært ved tilgive mig selv for,' skriver Jakob Engel-Schmidt og fortæller videre, at han har søgt professionel hjælp.

'Jeg er i en situation, hvor jeg har brug for at finde ud af, hvad der er op og ned i mit liv. Jeg har i dag talt med en psykolog om det, der er sket, og jeg vil fortsætte denne behandling i en rum tid fremover. I den mellemliggende tid vil jeg have brug for ro til det og til at være sammen med mine nærmeste.'

Jakob Engel-Schmidt fik orlov fra Folketinget i oktober sidste år for at tiltræde en stilling som udviklingsdirektør for erhvervsskolen Niels Brock. Orloven har ikke som sådan noget udløb, men han sagde selv, at den ville vare til efter sommerferien i år. Hvad fremtiden så vil bringe er uvist, skriver han i Facebook-opdateringen.

'Indtil videre beder jeg om respekt for, at jeg har brug for hjælp og ro for at få styr på min situation', slutter han.

Onsdag meddelte Niels Brock, at man har indgået en fratrædelsesaftale med Jakob Engel-Schmidt. Samtidig har Lyngbykredsen droppet ham som folketingskandidat, mens TV 2 News har fjernet ham fra panelet i programmet 'News & Co.' indtil videre.