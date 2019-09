Ellen Trane Nørbys klare nederlag til Inger Støjberg i kampen om at blive Venstres næstformand, har helt sikkert ramt vestjyden.

Men hvad nu med de V-politikere, der helt åbent har peget på hende som deres kandidat?

Størst fokus har der uden tvivl været på folketingsmedlemmet Jan E. Jørgensen.

Torsdag tog han manges opmærksomhed ved helt åbent at stille kritiske spørgsmål til Inger Støjberg på Facebook.

En handling, der fik en anden V- politiker til at bede ham slette indlægget, hvilket han straks gjorde.

Nu fortæller Jan E. Jørgensen for første gang om sit syn på, at Støjberg nu sidder i hans partis ledelse.

Faktisk er hun sammen med Jakob Ellemann-Jensen hans chef efter lørdagens landsmøde i Herning.

»Tab og vind med samme sind. Selvfølgelig havde jeg da hellere set, at min foretrukne kandidat havde vundet - det er vel ikke så underligt,« siger Jan E. Jørgensen til B.T.

Nu håber han på en god og lys fremtid for Venstre.

»Vi har ikke været i borgerkrig - vi har haft en demokratisk afstemning om, hvem der skulle afløse Kristian Jensen som næstformand,« siger Jan E. Jørgensen.

Dermed er han enig med V-politikeren Ulla Tørnæs, der ligeledes havde foretrukket Ellen Trane Nørby som næstformand.

Da B.T. efter afstemningen på landsmødet spurgte Ulla Tørnæs, hvordan hun vil se på samarbejdet med Inger Støjberg, lød svaret sådan:

»Prøv at høre her. Det er altså ikke det gamle Sovjetunionen, vi lever i, så jeg forventer bestemt ikke at blive sendt i en Gulag-lejr,« sagde hun.

B.T. talte også med V-nestoren Bertel Haarder lige efter, han havde givet sin stemme, og på scenen havde argumenteret for Ellen Trane Nørby som ny næstformand.

»Jeg bakker Inger Støjberg op,« siger han.

Hvad vil du gøre for at undgå flere fløjkrige i Venstre?

»Det er meget nemt. Jeg har hele folketingsgruppen som vidne til, at jeg ikke har været med i nogen som helst fløjkrige,« siger han.

Jan E. Jørgensen slår fast, at han også vil forsøge at skabe ro i Venstre, selv om han ikke fik den næstformand, han havde ønsket sig.

»Der er mange forskellige grunde til, at de delegerede har stemt, som de har gjort, og jeg respekterer som en selvfølge valgresultatet og ønsker Inger al mulig held og lykke på posten,« siger han.

Jan E. Jørgensen sendte også en besked til Inger Støjberg, så snart valgresultatet var offentliggjort.

»Jeg sendte straks en lykønskning til Inger på sms med ønsket om et godt samarbejde - og har fået kærlig hilsen og tak i lige måde retur,« siger han og tilføjer:

»Jeg håber på en god og lys fremtid for Venstre.«

Den fjerde Venstre-politiker, der åbent har sagt, at han pegede på Ellen Trane Nørby, var folketingsmedlemmet Kim Valentin.

Han har dog ikke reageret på B.T.s henvendelse efter Inger Støjbergs valgsejr.