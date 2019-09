Stop med at være så yderliggående, Inger Støjberg.

Det er kravet fra Venstre-politikeren Kim Valentin, der pegede på Ellen Trane Nørby som ny næstformand i partiet.

Men sådan endte det ikke på Venstres ekstraordinære landsmøde i Herning, hvor et klart flertal af de delegerede valgte Inger Støjberg til den post.

Inden landsmødet slog Kim Valentin fast, at vælgernes ønske er, at yderfløjene i Folketinget skal have mindre magt.

I stedet skal Venstre både lytte til og søge indflydelse hen over midten i dansk politik, og det vurderede han Ellen Trane Nørby til at være bedre til end Inger Støjberg.

Da B.T. efter landsmødet spørger Kim Valentin, hvordan han nu vil sikre, at Venstres politik bliver mere midtersøgende, selv om Inger Støjberg nu er næstformand, lyder svaret:

»Det vil jeg arbejde for på vores gruppemøder og herefter respektere de beslutninger, gruppen kommer frem til. Vi er stærkest som et hold, og det vil jeg glæde mig til at være en del af,« siger Kim Valentin.

Han vil altså arbejde for, at hele folketingsgruppen bakker op om et samarbejde med partier hen over midten.

Den melding kommer efter, at Dansk Folkepartis leder, Kristian Thulesen Dahl, i går var meget tilfreds med Støjbergs sejr.

Efter sommerferien ønskede han hende også velkommen hos netop Dansk Folkeparti med disse ord:

»Hvis du spørger, om Dansk Folkeparti kunne rumme en person som hende, så er svaret absolut ja. Hvad der er hjerteblod for hende, er også hjerteblod for os,« sagde Thulesen Dahl 7. august til Fyens Stiftstidende.

Om det var hjerteblod for dem eller ej, så valgte tre andre V-profiler ud over Kim Valentin at pege på Ellen Trane Nørby som næstformand.

Især V-politikeren Jan E. Jørgensen har været meget kritisk over at få Inger Støjberg ind i magtens centrum. Og han deler klart Kim Valentins bekymring.

Faktisk har han i et nu slettet indlæg på Facebook spurgt hende, om hun også ser Stram Kurs og Nye Borgerlige som del af den borgerlige familie. Altså to partier, der er endnu mere højreorienterede end Dansk Folkeparti.

»Tab og vind med samme sind. Selvfølgelig havde jeg da hellere set, at min foretrukne kandidat havde vundet - det er vel ikke så underligt,« siger Jan E. Jørgensen.

Både Venstre-nestoren Bertel Haarder og tidligere minister Ulla Tørnæs slår fast, at de pegede på Ellen Trane Nørby som næstformand.

Men nu vil de satse på igen at samarbejde uden fløjkrige og anden uro hos Venstre.

Også Kim Valentin mener, at det er vigtigt at komme videre på den rigtige måde.

Han fortæller, at han på et møde i Venstre med Inger Støjberg lige efter landsmødet, slog fast, at det var nødvendigt med en afstemning.

»Venstre har fundet en ny ledelse, og det er det vigtigste for mig. Tillykke til Jakob og Inger, sagde jeg på hovedbestyrelsesmødet - jeg glæder mig til samarbejdet med eksempelvis udvikling af medlemsdemokratiet,« siger han og tilføjer:

»Et demokrati virker nu en gang bedst, når der er afstemninger, og når alle respekterer valget bagefter. Fedt, at vi nu kan bruge vores tid på politik igen.«