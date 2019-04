Sager om partistøtte stiller Venstre i et dårligt lys, skriver Claus Richter i mail til forretningsudvalg.

Venstres partisekretær, Claus Richter, retter kritik af sit partis omgang med oplysninger om støttekroner fra partiets økonomiske bidragydere.

Det viser en intern mail, som Berlingske har fået indblik i.

I mailen giver Claus Richter en opsang til forretningsudvalget på baggrund af de mange sager om partistøtte, som har floreret i partiet.

Enhedslistens Nikolaj Villumsen og Eva Flyvholm har blandt andet politianmeldt Venstres Britt Bager og Marcus Knuth efter sager om anonyme donationer, der tilsammen løber op i mere end 20.000 kroner.

Sagen handler om, hvorvidt det er tilladt at anonymisere politiske donorer, som kanaliserer penge til politikeres valgkampe ved hjælp af flere selskaber.

Claus Richter påpeger blandt andet, at sagerne stiller Venstre i et dårligt lys, og han efterlyser større loyalitet over for partiet.

Det skriver Berlingske.

Claus Richter opremser flere sager.

- Disse sager bygger oven på en opfattelse af, at Venstre omgås reglerne om partistøtte. Uagtet at disse fire sager er meget forskellige, så stiller de Venstre i et dårligt lys i forhold til vælgerne.

- Der er brug for en større loyalitet over for partiet. For Venstre er det uholdbart, at der ikke er bedre styr på partistøtten ude i de lokale foreninger, skriver Claus Richter i mailen ifølge Berlingske.

Partisekretæren ønsker ikke at stille op til interview med Berlingske. Men han skriver til avisen, at mailen er sendt for "at gøre opmærksom på, at Venstres hovedbestyrelse har taget en række initiativer, der skal sikre, at indberetningen af partistøtte sker korrekt".

- Jeg er da ærgerlig over denne debat om partistøtte, men vi har i Venstre taget en række initiativer, som skal sikre, at vælgerne har tillid til partiet, skriver han videre til Berlingske.

Britt Bager har ikke ønsket at kommentere artiklen over for Berlingske. Det er ikke lykkedes avisen at få kontakt til Marcus Knuth.

/ritzau/