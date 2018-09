B.T. har talt med politisk ordfører for Venstre Britt Bager: Britt Bager, har Venstre strategisk set ikke set helt forkert, når I udfordrer Mette Frederiksen på netop klima og sundhed?

»Det handler ikke om strategi, men om politik. Vi fokuserer på de her områder, fordi de er vigtige for os i den blå regering og for danskerne. Der er brug for at investere massivt i klima, miljø og sundhed.«

Hvorfor har I ikke gjort udlændingepolitikken, hvor I står stærkt, til et af jeres fem fokuspunkter?

»De fem fokuspunkter er ikke udtømmende. Når vi ikke fremhæver udlændingepolitikken, er det fordi, der i øjeblikket er nogenlunde ro på. Vi har strammet 98 gange, og det har medvirket til, at vi nu har det laveste antal asylsøgere i ni år.«

Nogle borgerlige vælgere og kommentatorer er skuffede over, at en regering ledet af Danmarks liberale parti har skrinlagt skattelettelser og ambitionen om nulvækst i den offentlige sektor. Hvorfor skal man som borgerlig stemme på Venstre?

»Vi har allerede lettet skatten med 23,5 milliarder kroner. Så de borgerlige vælgere, der siger, at de ikke har fået skattelettelser, bør lige se tilbage på de tre år, vi har haft regeringsmagten.«

Men mange borgerlige vælgere efterspørger lettelser af topskatten?

»Der er realistisk set ikke politisk opbakning til det.«