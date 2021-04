Det skal ikke være mere restriktivt nu, når der er vacciner, end sidste år, mener V, der vil droppe festregel.

Står det til Venstre, skal det være slut med at tænde lyset i forsamlingshuse og med at sende deltagere til private fester hjem klokken 23.

Det fremgår af et brev, som Venstre har sendt til de øvrige partier bag genåbningsaftalen.

Her foreslår partiet at afskaffe kravet om at stoppe privatfester en time før midnat.

- Det giver ikke mening, at vi har strammere restriktioner i år, end vi havde sidste år, når vi dertil lægger, at vi står i en betydeligt bedre situation.

- Vi har et stabilt lavt antal af indlagte, og der er langt flere danskere, der er vaccineret, siger politisk ordfører Sophie Løhde (V).

Da samfundet blev genåbnet gradvist efter første nedlukning sidste forår, blev der indført en regel om, at private fester holdt uden for boligen skulle slutte ved midnat.

11. juni blev sluttidspunktet for festerne afskaffet.

På samme måde foreslår Venstre, at serveringssteder, lejede festlokaler, private gildesale, stalde, lader, forsamlingshuse og lignende fra 29. april i år kan holde åbent efter klokken 23.

Det skal gælde til fester, hvor deltagerne kender hinanden i forvejen, og hvor kun deltagerne i arrangementet har adgang til serveringsstedet.

Ifølge oppositionspartiet bør det være op til de enkelte selv, hvornår festen skal stoppe.

- Danskerne er voksne mennesker, der godt selv kan finde ud af at bestemme, hvornår deres bryllup skal slutte med venner og familie. Det skal vi ikke sidde og detailstyre på Christiansborg, siger hun.

Kravet om at stoppe festen tidligt kan mindske den sociale kontakt og dermed potentielt smittespredning.

Sophie Løhde mener dog ikke, at det er et problem at afskaffe kravet uden at sætte en anden restriktion i stedet for.

På spørgsmålet om, hvorfor Venstre har støttet genåbningsaftalerne med festkrav, hvis partiet er imod, svarer hun:

- Det er ingen hemmelighed, at i den aftale er indgået nogle kompromisser. Vi håber og tror, at den her regel, der betyder, at du ikke kan holde forårets og sommerens private arrangementer uden for hjemmet efter klokken 23, heller ikke giver mening hos vores kollegaer, siger den politiske ordfører.

De Konservative mener ligesom Venstre, at kravet skal droppes.

Enhedslisten vil kigge nærmere på det søndag, skriver TV2.

/ritzau/