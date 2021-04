Det skal ikke være mere restriktivt nu, når der er vacciner, end sidste år, mener V, der vil droppe festregel.

Står det til Venstre, skal det være slut med at tænde lyset i forsamlingshuse og med at sende deltagere til private fester hjem klokken 23.

Det fremgår af et brev, som Venstre har sendt til de øvrige partier bag genåbningsaftalen.

Her foreslår partiet at afskaffe kravet om at stoppe privatfester en time før midnat.

- Vi stod i nøjagtig samme problem sidste år, og der løste vi det. Vi står også i en meget bedre situation, end vi gjorde sidste år. Vi er i fuld gang med at rulle vacciner ud. Derfor skal vi jo ikke være mere restriktive, end vi var sidste år, siger politisk ordfører Sophie Løhde (V) til TV2.

Da samfundet blev genåbnet gradvist efter første nedlukning sidste forår, blev der indført en regel om, at private fester holdt uden for boligen skulle slutte ved midnat.

11. juni blev sluttidspunktet for festerne afskaffet.

På samme måde foreslår Venstre, at serveringssteder, lejede festlokaler, private gildesale, stalde, lader, forsamlingshuse og lignende fra 29. april i år kan holde åbent efter klokken 23.

Det skal gælde til fester, hvor deltagerne kender hinanden i forvejen, og hvor kun deltagerne i arrangementet har adgang til serveringsstedet.

Der er i brevet ikke foreslået et andet sluttidspunkt.

Venstre bakkede op om den seneste genåbningsaftale, som indeholder reglen. Det samme gjorde De Konservative, der ligesom Venstre nu mener, at kravet skal droppes.

Enhedslisten vil kigge nærmere på det søndag, skriver TV2.

/ritzau/