Dansk Folkeparti og Venstre vil have sundhedsminister Magnus Heunicke til at redegøre for sagen fra Ringsted.

Det vækker harme på Christiansborg, at Jyllands-Posten søndag på baggrund af dokumenter og kilder skriver, at koncerndirektør i Region Sjælland Leif Panduro Jensen har givet urigtige oplysninger i sagen om mangelfulde brystkræftundersøgelser på Ringsted Sygehus.

Ifølge mediet har direktøren forsøgt at nedtone alvoren af sagen og bedt kolleger i de andre regioner og deres organisation, Danske Regioner, om at sprede oplysningerne.

- Jeg blev utrolig forbavset over at høre, at man lyver over for de ansatte og borgerne og prøver at få det til at se ud, som om at det ikke er så slemt, som det faktisk har været.

- Det forbavser mig utroligt meget, at en direktør kan gøre det, siger sundhedsordfører Liselott Blixt (DF).

Leif Panduro Jensen afviser over for Jyllands-Posten, at han har givet ukorrekte oplysninger.

Liselott Blixt har i lighed med Venstre-politikerne Ellen Trane Nørby og Sophie Løhde, der begge var sundhedsministre i seneste valgperiode, indkaldt sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i samråd i sagen.

Sagen handler om, at tusindvis af kvinder ikke er blevet tilstrækkeligt undersøgt for brystkræft på Ringsted Sygehus.

Region Midtjylland og Region Syddanmark har givet kvinder uden kliniske symptomer på brystkræft kvinder i den såkaldte prioriteringsgruppe 3 mangelfulde brystkræftundersøgelser i strid med nationale retningslinjer.

5. juni skrev koncerndirektør Leif Panduro Jensen til kolleger i regionerne, at Ringsted-sagen ligeledes alene drejer sig om kvinder uden specifikke symptomer på brystkræft, kvinder fra gruppe 3.

Dermed skulle sagen ikke adskille sig fra sagerne i de to andre regioner. Men det er ikke korrekt ifølge Jyllands-Posten.

Sundhedsordfører Sophie Løhde (V) vil afvente en redegørelse fra sundhedsministeren, inden hun drager konklusioner.

- Men det her er en meget alvorlig sag, hvor kræftpatienter desværre med rette får tvivl og mistillid til den danske kræftbehandling, fordi en stor gruppe patienter ikke er blevet undersøgt og behandlet til tiden, siger hun.

Kvinden, som fik Ringsted-sagen til at rulle, står frem i Jyllands-Posten. Hun havde kliniske symptomer på brystkræft og skulle som prioriteringsgruppe 1-patient have været sendt i et kræftpakkeforløb.

Det fremgår af klage- og erstatningsinstansers afgørelse i sagen.

Andre klagesager og dokumenter viser ligeledes, at Ringsted-sagen ikke alene handler om gruppe 3. Patienterstatningen vurderer, at der i de cirka 170 endnu ikke afgjorte sager fra Ringsted er kvinder fra alle tre prioriteringsgrupper.

- Jeg synes, at Ringsted-sagens alvor i forhold til de andre regioner viser sig ved, at politiet har rejst sigtelse efter både straffeloven og autorisationsloven, siger Sophie Løhde.

- Dermed adskiller Ringsted-sagen sig fra de sager, der beklageligvis også har været i de andre regioner, siger hun.

Sophie Løhde vil have Magnus Heunicke til i samrådet at forklare, hvad han har foretaget sig i sagen.

/ritzau/