Der er fare for, at støtten til digitalisering af Grundtvig ikke fortsætter, selv om arbejdet er halvfærdigt.

Borgerlige partier er uforstående overfor, at regeringen lægger op til at sløjfe støtten til Grundtvig Centeret på finansloven.

Siden 2009 har centeret ved Aarhus Universitet modtaget i gennemsnit ti millioner kroner årligt til at digitalisere samt til ph.d.-projekter, konferencer og udbredelse af Grundtvigs tekster til udlandet. Men det kan snart være slut.

- Det er jeg helt uforstående overfor. Vi drøfter udmøntning af 1,9 milliarder kroner, og så ønsker man ikke at afsætte ti millioner kroner til så vigtigt et arbejde. Jeg forstår det ikke, det er under al kritik, siger forskningsordfører Ulla Tørnæs (V) uden dog at pege på, hvad det skal prioriteres fremfor.

I år har regeringen ikke fundet plads til centeret i udkastet til fordelingen af forskningsreserven, der samlet er på to milliarder kroner og er en del af finansloven.

Tørnæs håber, at ministeren i den endelige aftale vil lade støtten fortsætte. Forskningsreserven er historisk set den første delaftale, der indgås i forbindelse med finansloven, og aftalen ventes at lande inden for den nærmeste tid.

Det er meningen, at arbejdet med at digitalisere Grundtvig afsluttes i 2030, og dermed er det kun halvt færdigt.

Derfor er Dansk Folkeparti ærgerlig over beslutningen.

- Det er et vigtigt projekt, som naturligvis bør føres igennem. Det vil være tåbeligt og spild at stoppe nu, siger forskningsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) i en skriftlig kommentar.

Det ærgrer også støttepartierne SF, Enhedslisten og De Radikale. Men omvendt er det ikke noget, de vil kæmpe hårdt for, da de hver især har andre prioriteter.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) ønsker ikke at kommentere sagen, mens forhandlingerne er i gang.

