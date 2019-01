Det skal være individuelle skøn, der afgør, hvor længe barslende kvinder er indlagt, mener Venstre.

Det klinger hult, når Socialdemokratiet vil indføre ret til to dages ophold på barselshotel, samtidig med at partiet står i spidsen for regioner, hvor selv samme tilbud bliver afskaffet.

Sådan lyder reaktionen fra Venstres sundhedsordfører, Jane Heitmann, på et forslag, der indgår i Socialdemokratiets sundhedsudspil.

Og hun støtter ikke idéen om at indføre nationale krav om ret til et bestemt antal dage på barselshotel. Det skal være et individuelt skøn, mener Venstre.

- Der vil være nogle familier, der er klar til at tage hjem efter fire timer. Andre familier vil have brug for den omsorg, man kan tilbyde på hospitalerne, længere end fire timer, siger Jane Heitmann.

Hun peger på, at Socialdemokratiet selv sidder på magten i blandt andet Region Hovedstaden, hvor førstegangsfødende på Rigshospitalet udskrives efter fire timer, hvis fødslen har været ukompliceret.

- For os i Venstre er det afgørende, at nye familier får den omsorg, de har brug for. Når Socialdemokraterne på Christiansborg foreslår, at alle fødende skal have lov at ligge to dage, efter man har født, klinger det hult, siger Heitmann.

Socialdemokratiets sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, forklarer det tilsyneladende paradoks med, at regionerne kun har de penge at drive sundhedsvæsen for, som regeringen tildeler dem i de årlige økonomiaftaler.

Og det er altså for lidt, mener S. Den kritik afviser Jane Heitmann. Siden 2016 har der været øremærket 50 millioner kroner årligt ekstra til landets fødeafdelinger, påpeger hun.

- Det afgørende er, at man hver eneste gang foretager en individuel vurdering, så vi sikrer, at alle familier kommer bedst muligt fra start.

Spørgsmål: Hvem skal foretage den vurdering - er det den fødende kvinde eller personalet?

- Det vil typisk være en dialog, siger Jane Heitmann.

Af finanslovsaftalen for 2019 fremgår det, at det sundhedsudspil, der er på vej fra regeringen, vil indeholde overvejelser om større tryghed for førstegangsfødende.

Jane Heitmann kan dog ikke løfte sløret for, hvad regeringen nærmere bestemt vil foreslå.

/ritzau/