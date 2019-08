Både formanden for Venstre Lolland, Benny Damgaard, og tidligere minister Henrik Høegh kritiserer nu Claus Hjort Frederiksen.

Koret af kritikere af Claus Hjort Frederiksens offentlige angreb på venstres næstformand, Kristian Jensen, vokser.

- Jeg synes, det er dårlig stil af Claus Hjort på den måde at gå i pressen, siger formanden for Venstre Lolland, Benny Damgaard, til Lolland-Falsters Folketidende.

Benny Damgaard markerede sig som en kritiker af Lars Løkke Rasmussen, da sagen om køb af underbukser og andet tøj rullede. Den gang fik Benny Damgaard en afklapsning for at kritiserede formanden offentligt.

- Vi var nogle, der blev tudet ørerne fulde af, at sådan noget klarede man inden for hjemmets fire vægge i stedet for at gå i pressen. Men der er nogle, som er højere end os lokalformænd, der ikke har taget ved lære af det, mener Benny Damgaard.

Han bakkes op af tidligere minister Henrik Høegh, som også kritiserer Claus Hjort Frederiksens opslag på Facebook for at foregribe valget af formand og næstformand.

- Når man lægger det op på Facebook, gør man det for at blive hørt og set. Det er ikke at være sin opgave voksen. Der kommer et landsmøde, der tager stilling til det. Det synes jeg, man skal respektere og så lade det ligge, siger han til Folketidende.