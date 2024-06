Det har vakt opsigt, at Venstres EU-kandidat Alexandra Sasha trak sig fra politik i kølvandet på B.T.s afsløringer af hendes centrale rolle i et prorussisk netværk kaldet European Russian Forum.

Nu reagerer en af Venstres andre EU-kandidater på sagen.

Niels Plum, der er Venstres kandidat til EU-valget på Bornholm, sætter overfor B.T. ord på, hvordan afsløringerne om Alexandra Sasha og hendes efterfølgende exit påvirker Venstre og partiets valgkamp.

Han tilslutter sig Venstre-formand Troels Lund Poulsens vurdering af, at det var »klogt«, at Alexandra Sasha trak sig.

»Det er aldrig sjovt at få så meget negativ omtale så tæt på et valg,« siger Niels Plum og tilføjer:

»Man kan ikke altid have det som Simon Spies og sige, at negativ omtale er bedre end ingen omtale. Lige i det her tilfælde, hvor det er politisk, så fremmer det normalt aldrig noget positivt, at sådan noget her sker.«

Med blot få dage til valget den 9. juni er spørgsmålet, om Alexandra Sasha-sagen kommer til at skade Venstres valgresultat.

Det er Niels Plum dog ikke meget for at gætte på.

Niels Plum er kandidat for Venstre til EU-valget. Foto: PR-foto Vis mere Niels Plum er kandidat for Venstre til EU-valget. Foto: PR-foto

»Om det kommer til at skade os, kan man kun gisne om,« siger han.

B.T. har de seneste dage afsløret, at Alexandra Sasha blandt andet har haft en central rolle i European Russian Forum.

Et forum, der ifølge ruslandsekspert Flemming Splidsboel har karakter af at være et prorussisk og Putinvenligt »påvirkningsforum.«

Sasha har været repræsentant og bestyrelsesmedlem for European Russian Forums ungdomsorganisation.

Ved du noget om sagen? Så skriv til journalist Claes Theilgaard på clth@bt.dk eller ring på +45 71 11 94 14.

Hun har desuden deltaget i flere møder i regi af forummet. Møder, der blev arrangeret af det lettiske medlem af Europa-Parlamentet, Tatjana Ždanoka, som tidligere i år blev afsløret i at have virket som agent for den russiske efterretningstjeneste FSB.

Derudover har B.T. afsløret, at Alexandra Sasha har mødtes med Boris Titov, en mand fra den russiske præsident Vladimir Putins absolutte inderkreds.

Her ses Alexandra Sasha i selskab med Boris Titov, der er en del af den russiske præsident Vladimir Putins absolutte inderkreds. Vis mere Her ses Alexandra Sasha i selskab med Boris Titov, der er en del af den russiske præsident Vladimir Putins absolutte inderkreds.

Ifølge The Anti-Corruption Foundation fungerer Titov som Putins stråmand og er involveret i korruption i forbindelse med Putins ejendomme.

B.T. kunne også afdække, at Alexandra Sasha i en valgtest gav udtryk for, at EU ikke skulle donere de nødvendige våben til Ukraine.

Læs mere om den sag her.