Hun er fjernet fra Venstres hjemmeside over kandidater, men Alexandra Sasha er fortsat på stemmesedlen.

Venstre kan intet gøre, hvis Alexandra Sasha skifter mening og alligevel vil sidde fem år i EU-Parlamentet. Altså hvis hun efter søndagens EU-valg måtte få et af Venstres mandater.

Det siger valgforsker Kasper Møller Hansen, der er professor ved Københavns Universitet.

Hun kan således fortsat havne i EU-Parlamentet, selv om hun har trukket sig som kandidat.

For det kan hun slet ikke. Fristen for at trække sig som kandidat er for længst overskredet, og Alexandra Sashas navn figurerer derfor som nummer syv på Venstres kandidatliste, når der skal stemmes.

- Hun står på stemmesedlen, og hun kan stemmes på som alle andre. Så det er ligegyldigt, hvad hun siger, med at hun har trukket sig. Det er der ikke noget, som hedder, siger Kasper Møller Hansen.

Alexandra Sasha, der har russiske rødder, valgte i sidste uge at trække sig helt fra politik, efter mediehistorier om at hun blev påvirket af russere.

30. maj skrev hun på Facebook, at hun var fortid som kandidat, og at hun var færdig i politik i det hele taget. Meldingen kom, efter nogle dage hvor Ekstra Bladet og især B.T. havde bragt en række historier om hende.

Men Alexandra Sasha kan altså i teorien få stemmer nok, så hun får en af de mandater, som Venstre måtte få.

- Hun kan risikere at blive valgt ind, og så ville hun kunne få et tilbud om at komme til Bruxelles, men så kan hun sige, at hun ønsker at nedlægge sit mandat. Og så bliver det den næste i rækken, siger Kasper Møller Hansen.

Det er sket før. Senest ved 2019-valget. Her fik Karsten Hønge (SF) et mandat, men nedlagde det lige efter valget, og så gik det til Kira Marie Peter-Hansen (SF).

Alexandra Sasha kan altså vælge at lave en kovending på udmeldingen fra 30. maj og genoptage karrieren i politik. Hun behøver heller ikke at have noget med Venstre at gøre, hvis hun får et mandat.

I teorien kan hun drage til EU-Parlamentet som løsgænger eller som medlem af et andet parti, uagtet at hun har stået på Venstres liste.

- Hun er på Venstres liste, men står i egen ret, ikke på partiets, siger Kasper Møller Hansen.

Uanset hvad, bliver hun suppleant til EU-Parlamentet. Hvor langt nede på Venstres liste, vides selvsagt først efter søndagens valg, når de personlige stemmer er talt op.

Jyllands-Posten bragte onsdag en historie om, at Alexandra Sashas egen kreds i Bispebjerg i København omkring årsskiftet besluttede at fravælge hende som kredsens kandidat til folketingsvalget, hvilket hun ellers har været siden oktober 2022. Ifølge mediet grundet de påståede russiske forbindelser.

Venstre-formand Troels Lund Poulsen har til B.T. onsdag udtalt, at Venstres daværende partisekretær, Christian Hüttemeier, inden EU-valgkampen har haft "drøftelser" med Alexandra Sasha. Han uddybede ikke yderligere.

Alexandra Sasha er ikke den eneste kandidat, der er havnet i problemer i valgkampen grundet påståede russiske forbindelser.

Det samme gør sig gældende for Irina Bjørnø fra Alternativet. Hun står ligeledes på stemmesedlen, selv om hun har trukket sig som kandidat. Og hun kan altså også fortsat havne i EU-Parlamentet.

Ekstra Bladet har beskrevet, at Irina Bjørnø er formand for en forening, der ifølge mediet modtager støtte fra en russisk statskontrolleret organisation, som er på EU's sanktionsliste. Foreningen har ifølge Alternativet været inaktiv, siden Ruslands invasion af Ukraine begyndte i februar 2022.

/ritzau/