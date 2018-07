Det er rystende, hvis voldtægtsmænd dømmes mildere end ønsket, mener retsordfører Preben Bang Henriksen (V).

København. Det er afgørende for regeringen, at voldtægt skal straffes hårdere. Derfor må justitsminister Søren Pape Poulsen (K) tjekke, om voldtægtsmænd slipper billigere, end Folketinget ønskede, da man i 2016 skærpede straffen.

Det siger Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, om, at Folketinget har skærpet straframmen for voldtægt med brug af vold eller trusler om vold.

- Det har været helt centralt for regeringen, at straffen for voldtægt skulle sættes op. Det gjorde vi i 2016. Derfor er det noget rystende læsning i BT, siger Preben Bang Henriksen.

- Derfor har jeg bedt justitsministeren foretage en minutiøs gennemgang af de domme, der er afsagt siden 2016. For at se om det er korrekt, at det forøgede strafniveau ikke er slået igennem.

1. juli 2016 blev loven skærpet, så disse voldtægter skal straffes med op til tre år og seks måneders fængsel. BT har gennemgået 95 voldtægtsdomme fra januar 2016 til maj 2017. Heraf faldt 17 domme efter strafskærpelsen.

10 af disse 17 domme var fuldbyrdede voldtægter. I disse 10 domme fik gerningsmanden i gennemsnit en straf på 26,7 måneder, altså lidt mere end to års fængsel.

Justitsministeriet oplyser i en mail til BT, at man først forventer, at strafskærpelsen for alvor slår igennem for sager, hvor der faldt dom i 2017. Desuden er voldtægtssager forskellige, påpeger ministeriet.

Spørgsmål: Som sagfører ved du, at der er forskellige forhold i voldtægtssager?

- Ja. Derfor beder jeg justitsministeren om en minutiøs gennemgang. Umiddelbart løber det mig koldt ned ad ryggen, hvad BT beskriver, siger Preben Bang Henriksen.

- Det er et stort demokratisk problem, hvis vi i Folketinget vedtager love med højere straffe, der ikke følges af domstolene. Men det er korrekt, at der er individuelle hensyn, der skal tages både i op- og nedadgående retning.

Socialdemokratiet kræver også, at justitsministeren gennemgår voldtægtsdomme sag for sag, siger retsordfører Morten Bødskov.

- Voldtægtsforbrydere skal straffes hårdt. Det er meningen med de strafskærpelser, som et bredt flertal i Folketinget har vedtaget, siger Morten Bødskov.

- Så signalet fra Folketinget er fuldkommen klart: De skal straffes hårdt. Signalet bør ikke være til at misforstå for domstolene, siger Morten Bødskov.

/ritzau/