Venstre og DF har forladt forhandlinger om at sikre regeringen lovhjemmel til at aflive samtlige mink.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, er gået fra de politiske forhandlinger om at give regeringen lovhjemmel til at aflive også raske mink uden for risikozoner.

Det oplyser Venstre.

Partiet er utilfreds med, at regeringen lægger op til at lande en aftale om lovhjemmel og en tempobonus til minkavlerne, inden partierne er nået til enighed om erstatning til erhvervet.

Rasmus Jarlov, der er næstformand i De Konservatives folketingsgruppe, samt DF's erhvervsordfører, Hans Kristian Skibby, har afvist regeringens ønske om hastebehandling af lovforslaget.

Dermed kan lovforslaget ikke hastebehandles.

