Efter længere tids tøven lyder det nu fra Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, at Venstre tilslutter sig målet om at reducere drivhusgasser med 70 procent i 2030.

Det siger han fra Folketingets talerstol under åbningsdebatten.

- Venstre støtter ambitionen om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030, siger han og fortsætter:

- For Venstre er det afgørende, at vores klimamål er ægte grønt. Et dansk klimamål må ikke resultere i, at vi skubber CO2-udledningen ud af Danmark sammen med de gode arbejdspladser, som følger med.

Socialdemokratiet har sammen med De Radikale, SF og Enhedslisten, som er de fire partier bag forståelsespapiret efter folketingsvalget 5. juni, lanceret det fælles mål om en 70 procents reduktion i forhold til niveauet i 1990.

Siden har Dansk Folkeparti, De Konservative og Liberal Alliance - nu også Venstre - fra blå blok tilsluttet sig målsætningen om en reduktion på 70 procent. Det betyder, at kun Nye Borgerlige står tilbage.

/ritzau/