Ellemann kritiserer regeringen for nølende og rodet håndtering af den økonomiske krise, corona har ført med.

Efter kun ganske få minutter på Folketingets talerstol under afslutningsdebatten leverer Jakob Ellemann-Jensen, formanden for Venstre, en skarp kritik af regeringens håndtering af coronakrisen.

- Danmark er midt i en økonomisk krise. Vi ved ikke, hvor dyb den bliver, men regeringen har gjort den værre, siger han.

- Genstarten af dansk økonomi har været nølende, genåbningen har været rodet. Et næsten dagligt lotteri med skiftende meldinger.

Han fremhæver rejsevejledninger og grænserestriktioner, som, han mener, er blevet ændret "igen og igen".

Jakob Ellemann-Jensen lægger også afstand til aftalen om en såkaldt sommerpakke, som skal sætte gang i økonomien igen og udfase hjælpepakkerne.

Aftalen blev indgået af et bredt flertal af Folketingets partier - også Venstre er med - for godt en uge siden. Den indeholder blandt andet en aftale om at udbetale tre ud af fem uger af de indefrosne feriepenge.

Desuden får alle på overførselsindkomst udbetalt 1000 kroner.

- Det er mig ubegribeligt, at Socialdemokratiet gjorde det til en betingelse for, at danskerne kunne få udbetalt deres egne feriepenge, siger han.

Venstre havde før aftalen blev indgået foreslået at halvere momsen. Fra talerstolen omtaler Jakob Ellemann-Jensen nu forslaget i datid.

- Jeg synes, det var et fremragende forslag, men vi fik noget andet i stedet for. Vi fik en ekstra uge koblet på feriepengene i forhold til regeringens forslag, siger han.

- Dermed får vi sendt nogle penge ud til forbrug. At gøre begge dele på en gang mener jeg, vil være en overstimulering af økonomien.

- Meldingen herfra er klar. Jeg synes, det var et fremragende forslag, men nu er vi kørt i en anden retning, og det her er parkeret i en mølpose.

/ritzau/