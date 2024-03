Troels Lund Poulsen svarer ikke på, om kun den dyreste model fra ekspertgruppe lever op til regeringsgrundlag.

Regeringen og i særdeleshed Venstre med rødder i landbruget vil i den kommende tid være presset på spørgsmålet om en kommende CO2-afgift på landbruget.

I sidste uge kom en ekspertgruppe med tre mulige modeller for en CO2-afgift, og ifølge Peter Birch Sørensen, der er økonomiprofessor ved Københavns Universitet og har været medlem af ekspertgruppen, er det kun den dyreste model, som lever op til kravene i regeringsgrundlaget.

Det har han udtalt til netmediet Altinget tidligere i denne uge.

Venstres formand, forsvarsminister Troels Lund Poulsen, vil ikke forholde sig til det.

På spørgsmålet om, hvorvidt han er enig eller uenig i ovenstående, svarer han torsdag:

- Jeg synes, at man skal slå koldt vandt blodet. I sidste uge kom der forslag til forskellige modeller.

- Sådan var det også, da vi lavede bilafgifterne om. Det kom der også, da vi lavede om på afgifterne for industrien.

- Det er på samme måde, at vi nu kommer til at se ned i, hvordan landbruget kan blive grønnere i sin produktion. Men vi er ikke ude i at skulle afvikle dansk landbrug. Vi er ude i gerne at ville udvikle dansk landbrug, siger Troels Lund Poulsen.

I regeringsgrundlaget fremgår det tydeligt, at "klimaafgiften skal sikre implementering af udviklingssporet og opfyldelse af det bindende reduktionsmål for land- og skovbrugssektoren på 55-65 procent i 2030 i forhold til 1990".

Peter Birch Sørensen har til Altinget udtalt, at kun én af ekspertgruppens tre modeller opfylder det krav.

- Man opfylder den nedre grænse af målet med model 1. Model 3 gør ikke, mens model 2 er tæt på, har Peter Birch Sørensen udtalt.

Indføres modellen med den højeste sats, altså den dyreste model, vil det fremover koste landmændene 750 kroner per udledt ton CO2. Modellen med den laveste sats medfører en afgift på 125 kroner per udledt ton.

Modellerne skal nu diskuteres i en såkaldt grøn trepart med regeringen, landbruget og grønne organisationer. Først derefter vil regeringen spille ud med sit forslag.

/ritzau/