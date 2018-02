Det bliver medlemmerne af Venstre i Lyngby-Taarbæk, der skal afgøre, om Jakob Engel-Schmidt fortsat kan være kredsens folketingskandidat. Men formanden mener ikke, han kan fortsætte.

Det siger han til BT sent tirsdag aften - kort tid efter, at Ekstra Bladet kunne fortælle, at en politipatrulje i juli sidste år pågreb, sigtede og anholdt Venstre-politikeren for at køre med i kokain i blodet på Lyngbyvej på Østerbro i København.

»Jeg er skuffet over det, der er sket.«

Toke Fredlev blev orienteret, ganske kort tid før historien kom frem.

»Som folketingsmedlem skal man selvfølgelig overholde loven. Det kan der ikke være nogen tvivl om, og derfor tager vi i Venstre i Lyngby-Taarbæk afstand fra det, der er sket,« siger han.

Kan Jakob Engel-Schmidt fortsætte som folketingskandidat?

»Jeg kan ikke forestille mig, han kan fortsætte, og det kan jeg heller ikke forestille mig, medlemmerne vil have. Men der er en proces vi skal igennem i kredsen,« siger Toke Fredlev.

Det vil i givet fald være medlemmerne, der på et ekstraordinært opstillingsmøde skal tage stilling til, hvem der fremover skal repræsentere den nordsjællandske kreds på Christiansborg.



Jakob Engel-Schmidt har tidligere været medlem af kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk og har været folketingsmedlem ad to omgange – først fra 2013 til 2015 og igen fra 2016 til sidste år. Her tog han orlov til fordel for en stilling som direktør på erhvervsuddannelsesinstitutionen Niels Brock.

Administrerende direktør hos Niels Brock, Ernst Lykke, fortæller tirsdag aften til BT, at nyheden er helt ny for ham, og derfor vil han gerne vente med at udtale sig om sagen.