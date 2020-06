Venstres formand vil have afklaring af, hvor pengene til et forhøjet EU-budget skal komme fra.

Det danske bidrag til EU-budgettet står til at stige med 6,7 milliarder kroner.

Og ifølge Venstres formand Jakob Elleman-Jensen (V) vil partiet ikke give statsminister Mette Frederiksen (S) mandat til at forhandle med EU, hvis hun ikke kan pege på, hvor de ekstra penge skal findes.

Det skriver Jyllandsposten.

Stigningen i EU-budgettet skyldes et forslag til EUs nye syvårsbudget. Det vil ifølge Finansministeriet øge det danske bidrag med 6,7 milliarder kroner i gennemsnit om året.

Budgettet skal forhandles på et EU-topmøde i næste uge.

Inden forhandlingen skal Mette Frederiksen have et mandat i Folketinget til at forhandle på Danmarks vegne.

Ifølge Jyllandsposten gives dette mandat traditionelt af de såkaldte ja-partier, som tæller Socialdemokratiet, Venstre, De Radikale, SF og De Konservative.

Men Jakob Elleman-Jensen vil ikke give Venstres mandat uden betingelser.

- Forudsætningen for, at vi kan give det mandat, er selvfølgelig, at man anviser, hvor pengene skal komme fra. Og de skal ikke komme fra højere skatter og afgifter.

- Når man kommer til Folketinget og beder om lov til at udskrive en stor regning, må man også anvise, hvordan den skal betales, siger Jakob Elleman-Jensen til Jyllandsposten.

Regeringen har foreslået, at budgettet kommer så tæt som muligt på 1050 milliarder kroner.

Det svarer til et procent af EUs årlige bruttoindkomst (BNI). Et flertal i EU ønsker dog et højere budget end dette.

Ifølge Jyllandsposten peger Jakob Elleman-Jensen på, at pengene til budgettet kan findes ved at se på de hævede ydelser til arbejdsløse indvandrere eller ved at se på råderummet.

Finansminister Nikolaj Wammen (S) siger i en kommentar til Jyllandsposten, at pengene til et øget EU-budget kan blive en del af efterårets finanslovsforhandlinger.

