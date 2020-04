Ifølge Venstres formand er forhandlinger om genåbningen af sundhedsvæsenet brudt sammen mandag aften.

Forhandlingerne om en genåbning af sundhedsvæsenet er brudt sammen.

Det oplyser formanden for Venstre, Jakob Ellemann-Jensen, sent mandag aften.

- Forhandlinger om genåbning af sundhedsvæsnet er brudt sammen. Tre dages forhandlinger og ikke så meget som en skitse af en plan. Danske patienter fortjener mere, skriver han på Twitter.

- Regeringen har lukket landet ned uden en konkret plan for genåbning. I dag er det så patienterne, der betaler prisen.

Søndag aften forlod de borgerlige oppositionspartier ligeledes forhandlingerne i Sundhedsministeriet med begrundelsen om, at de savnede en konkret plan fra regeringen.

Mandag er forhandlingerne blevet genoptaget i finansministeriet med finansminister Nicolai Wammen (S) og sundhedsminister Magnus Heunicke (S) samt partilederne.

Men ifølge Venstre har regeringen under mandagens forhandlinger fortsat ikke formået at fremlægge en håndgribelig plan for genåbningen af sundhedsvæsenet.

Regeringen har lukket landet ned uden en konkret plan for genåbning. I dag er det så patienterne, der betaler prisen. Forhandlinger om genåbning af sundhedsvæsnet er brudt sammen. Tre dages forhandlinger og ikke så meget som en skitse af en plan. Danske patienter fortjener mere! — Jakob Ellemann-Jensen (@JakobEllemann) April 13, 2020

- Vi har bedt om en en klar plan fra regeringen for, hvornår patienterne igen kan regne med at blive opereret og få behandling, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Han henviser til, at regeringen som følge af udbruddet af coronavirus har suspenderet patienters ret til at blive udredt inden for 30 dage og efterfølgende behandlet inden for yderligere 30 dage.

Det betyder, at der lige nu oparbejdes en pukkel af behandlinger og operationer.

- Vi mener, at der er brug for nogle håndfaste markører for, hvornår der er mulighed for at lave sådan en åbning, siger Jakob Ellemann-Jensen.

- Det er klart, at det kan man ikke sætte dato på, men man kan opsætte nogle kriterier, der definerer hvornår er vi der i coronaepidemien, så vi er i stand til at tage behandlingsgarantierne i brug igen.

