Marcus Knuth og Jan E. Jørgensen taber, når Mads Fuglede får ansvar for udlændinge, integration og indfødsret.

København. Venstres folketingsgruppe har blandet kortene, så Mads Fuglede får hele ansvaret for udlændinge, integration og indfødsret.

Han erstatter Marcus Knuth på udlændingeområdet, mens Jan E. Jørgensen før har haft ansvaret for indfødsret.

- Vi er klar til den ny sæson med et meget engageret og skarpt hold, siger partiets gruppeformand, Karen Ellemann i en pressemeddelelse.

Marcus Knuth får ansvaret for innovation, hvor Sophie Løhde (V) er minister. Jan E. Jørgensen bliver kommunalordfører. Rokaden omfatter også Carsten Kissmeyer.

Den tidligere borgmester i Ikast-Brande Kommune afløser Esben Lunde Larsen, som ikke genopstiller til Folketinget. Desuden stopper den tidligere forsvarsminister Carl Holst ved folketingsvalget.

Når Mads Fuglede får ansvaret for tre store og centrale områder, skyldes det, at Venstre længe har ønsket at samle ordførerskaberne hos én person. Mads Fuglede har vist sig som en "særdeles kompetent debattør", hedder det i pressemeddelelsen.

Marcus Knuth, som står tæt på integrationsminister Inger Støjberg, får ansvar for innovation, som er et meget "vigtigt område", forklarer Venstre med henvisning til den sammenhængsreform, der er ved at blive forhandlet på plads.

Knuth bliver også medieordfører og får ansvar for uddannelse og forskning.

Carsten Kissmeyer bliver ny boligordfører, Martin Geertsen bliver socialordfører, mens Hans Andersen bliver familieordfører.

Gruppeformand Karen Ellemann glæder sig over, at Venstre har så "engagerede medlemmer af Folketingsgruppen, der kan løse mange forskellige opgaver".

- De er klar til at kaste kræfterne ind på nye områder. Med konstitueringen har vi sat et meget skarpt hold, der styrker Venstres profil i den kommende sæson, siger Karen Ellemann.

