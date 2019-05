Linea Søgaard-Lidell skal vente på, at briterne forlader EU, før hun kan træde til som europaparlamentariker.

Venstres Linea Søgaard-Lidell må væbne sig med tålmodighed.

Søgaard-Lidell har fået det 14. danske mandat til Europa-Parlamentet, men hun tiltræder først, når Storbritannien endegyldigt har vinket farvel til EU.

- Det er jo en mærkelig situation. Det må jeg ærligt sige.

- Jeg har været på orlov i to måneder, mens jeg har ført valgkamp. Inden aftalte jeg med mit arbejde, at jeg enten kom tilbage, eller også skulle jeg til Bruxelles, siger hun.

Linea Søgaard-Lidell er uddannet journalist. Hun bor på Østerbro i København med sin kæreste og arbejder med kommunikation i Vækstfonden.

Hun er ny i politik, men hun har tidligere arbejdet ved den danske EU-repræsentation i Bruxelles.

- Jeg står lidt i en limbo, og vi har jo lært, at det ikke er til at forudse, hvad der kommer til at ske i britisk politik, siger hun.

Storbritannien har fået udskudt brexit flere gange. Oprindeligt skulle briterne have forladt EU 29. marts. I øjeblikket er brexit sat til 31. oktober.

Linea Søgaard-Lidell erkender, at tanken om, at Storbritannien måske aldrig forlader EU, har strejfet hende.

- Jeg må bare vente og se. Jeg kommer da nok til at følge lidt mere med i britisk politik, griner hun.

Den endelige optælling viser, at hun fik 24.145 personlige stemmer ved søndagens valg.

- Næste skridt for mig er, at jeg skal mødes med de andre i V-gruppen inden længe, og så har vi aftalt, at jeg skal være så tæt på tingene som muligt.

- Men jeg kan jo ikke deltage i alt på grund af mit arbejde, så det er jo ikke lige til at sige, hvordan det kommer til at udspille sig, siger Linea-Søgaard Lidell.

Det er første gang, at Danmark får 14 mandater i parlamentet. Tidligere var det 13, men fordi Storbritannien står til at forlade EU, bliver de britiske pladser fordelt.

/ritzau/