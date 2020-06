Kåre Harder Olesen er byrådsmedlem for Venstre i Ballerup Kommune og langer nu ud efter partiet og Støjberg.

Kåre Harder Olesen, byrådsmedlem og 2. viceborgmester for Venstre i Ballerup Kommune, har meldt sig ind i en protestgruppe på Facebook mod Inger Støjberg (V).

Gruppen hedder "Danskerne støtter IKKE Støjberg" og har sent tirsdag aften cirka 95.000 medlemmer.

Tillige har Kåre Harder Olesen i gruppen skrevet et opslag, hvor han langer kraftigt ud mod sin partifælle.

Han er træt af, hvordan partiet ifølge byrådsmedlemmet bakker op om den tidligere udlændinge- og integrationsminister.

I opslaget skriver Kåre Harder Olesen, at han har været medlem af Venstre i mere end et kvart århundrede og oplevet lidt af hvert.

- Jeg må dog sige, at grænsen er ved at være nået, når jeg ser den ene partifælle efter den anden samt partiorganisationen ukritisk støtte op om Inger Støjberg og gå med på hendes retorik om barnebrude, og at alle, der ikke støtter hende, er tilhængere af pædofili.

Kåre Harder Olesen skriver, at magthavere i et retssamfund må stå til ansvar for deres handlinger.

Man må acceptere at blive set efter i sømmene af presse, befolkning og Folketinget. Det må også gælde for Inger Støjberg, skriver han.

- Jeg vil ikke slås i hartkorn med hverken de Venstrefolk, som ubetinget mener, at Inger Støjberg har gjort det rigtige, eller med Nye Borgerlige og deres usmagelige kampagne.

Gruppen er opstået, samtidig med at Instrukskommissionen afhører vidner i en sag om en ulovlig instruks, som Inger Støjberg gav i 2016. Den handlede om, at alle asylpar, der kom til Danmark, skulle adskilles.

Instruksen blev givet, mens Inger Støjberg var udlændinge- og integrationsminister.

Den var ulovlig, har Folketingets Ombudsmand vurderet. Det var den, fordi parrene havde krav på en individuel vurdering. Der kunne være par, som ikke måtte adskilles. Eksempelvis hvis de havde børn.

Internt godkendte Støjberg i 2016, at ikke alle asylpar kunne skilles ad, har hun meddelt kommissionen. Offentligt meldte hun dog noget andet ud.

/ritzau/