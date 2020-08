Mange rygge vender sig i disse dage mod Lars Løkke-Rasmussen. Nu er det Hernings V-borgmesteren, Lars Krarup, der er faret i flint over den tidligere Venstre formand.

Raseriet skyldes tre linjer i Lars Løkkes nye bog 'Om De Fleste - Og Det Meste', hvor Lars Krarup mener, at Lars Løkke fordrejer en fortælling om, hvad der skete den nat, Løkke reddede sit politiske liv i kælderen under Odense Congress Center. Det skriver Viborg Folkeblad.

På Twitter er Lars Krarup også gået til tasterne. Han føler han sig gjort til grin:

'Det kan synes som en lille ting for mange. Det forstår jeg godt. Men jeg vil ganske enkelt ikke finde mig i med narcissistisk pen i bog at blive gjort til en vittighed af et menneske, jeg vitterlig mener, jeg har hjulpet meget gennem årene.' skriver Lars Krarup.