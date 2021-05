Hjemvendte børn skal have et trygt hjem, siger Astrid Krag. Det er ikke sikkert, at det er hos familien.

Når 14 børn evakueres til Danmark fra fangelejre i Syrien, er det langtfra sikkert, at de får lov at flytte ind hos et familiemedlem.

Børnenes mødre vil blive anholdt ved ankomsten, har Politiets Efterretningstjeneste oplyst, ligesom det er sandsynligt, at de kan blive idømt fængsel for at være rejst til Islamisk Stat.

Ifølge social- og ældreminister Astrid Krag (S) er det endnu ikke besluttet, om børnene skal bo hos deres familie, for eksempel hos bedsteforældre, eller om de skal anbringes.

Men hun slår fast, at Danmark i forvejen har erfaring med at anbringe børn, hvis forældre skal afsone en straf.

- Børnene skal have et trygt hjem. Der skal være de rigtige rammer til at skabe en normal hverdag. Det er vigtigt, at vi sikrer den rette faglighed, antiradikalisering og integration i det danske samfund.

Spørgsmål: Det kunne lyde som om, at børnene ikke skal bo hos familiemedlemmer?

- Det må bero på en individuel vurdering. Men det er børn med svære og sammensatte problemer, og der har vi et ansvar for, at der kommer ro og stabilitet omkring dem, siger Astrid Krag.

Indtil videre er det kun få oplysninger, myndighederne har givet om børnene, som opholder sig i de kurdisk kontrollerede lejre al-Hol og al-Roj.

En af dem, der har mødt børnene og deres mødre i lejrene, er journalist Natascha Rée Mikkelsen, der er talsperson for Repatriate the Children Denmark.

Hun har endnu ikke talt med mødrene, men det seneste døgn har hun været i kontakt med to af mødrenes familier i Danmark. Den ene har en datter og to børn i al-Roj.

- Hun brød grædende sammen af glæde. Det er en kæmpe lettelse for hende, at de kommer hjem, siger Natascha Rée Mikkelsen.

Hos begge familier er forventningen, at de skal have børnene boende eller have en nær kontakt.

- Fire af de børn, som jeg har kontakt med, er vokset op i Danmark. De kan huske deres bedsteforældre og har i det hele taget et stærkt familiesammenhold.

Det er uvist, hvornår evakueringen sker, fordi det blandt andet kræver drøftelser med de kurdiske styrker, der kontrollerer lejrene.

Men arbejdet med at forberede modtagelsen er i gang, siger Astrid Krag.

- Det er enormt vigtigt, at vi får taget godt imod børnene. De skal hver især have en modtagelsesplan, hvor vi koordinerer indsatsen på tværs af myndighederne.

/ritzau/