Det er en kompleks kabale, der skal gå op med fordelingen af poster i europæisk toppolitik i de kommende måneder.

Fredag aften gjorde en af de absolutte topfigurer så pludselig kabalen endnu vanskeligere.

Charles Michel, der i dag sidder på posten for formand Det Europæiske Råd, meddelte nemlig, at han stiller op til Europa-Parlamentet og dermed forlader sin post før tid, hvis han bliver valgt.

Det sætter endnu en gang gang i spekulationerne om, hvorvidt Mette Frederiksen kan være på vej ud af dansk politik og på vej mod en international toppost.

Det siger direktør i Tænketanken Europa, Lykke Friis, søndag aften til TV 2.

»Nu ser vi ind i et halvt år med spekulationer. Heriblandt muligheden for, at Mette Frederiksen kan overtage posten fra Charles Michel,« siger Lykke Friis.

Ifølge Politico vil Charles Michel tiltræde som parlamentsmedlem i midten af juli, hvis han bliver valgt. Hans periode som EU-præsident udløber ellers først 30. november.

Siden Det Europæiske Råd for første gang fik en permanent formand i 2009, er alle tre formænd kommet direkte fra et job som stats- eller regeringschef.

Derfor er det også Lykke Friis' forventning, at den fjerde formand i rækken vil komme direkte fra et regeringskontor.

Samtidig skal der også tages hensyn til hvilket politisk tilhørsforhold, kandidaten har, når landene skal blive enige om en ny europæisk formand.

Hvis de 27 EU-ledere ender med at blive enige om, at det skal være en socialdemokrat, der skal have posten, er der ifølge Lykke Friis kun to reelle kandidater.

Det er Spaniens premierminister Pedro Sánchez og Mette Frederiksen.

Spekulationerne om Mette Frederiksen som et bud på en mulig ny EU-præsident fik allerede så småt vind i sejlene efter en artikel i det anerkendte amerikanske politiske medie Politico i november.

Den nu tidligere portugisiske premierminister, António Costa, var nemlig længe betragtet som spidskandidat til posten, men efter han trådte tilbage premierminister på grund af korruptionsanklager, blev der pludselig åbnet for andre mulige kandidater på rygtebørsen.

Det Europæiske Råd, som EUs præsident er formand for, består af stats- og regeringscheferne i de 27 EU-lande samt formanden for EU-Kommissionen og EU-præsidenten. Der er i alt 29 medlemmer.

