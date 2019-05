»Du er en ubehagelig person, er du ikke det?«

Marts, 2013. Spørgsmålet lander som en kæberasler på Londons konservative borgmester, Boris Johnson. Han retter blikket mod gulvet i BBC-studiet, hvor han er ved at blive klædt af for rullende kameraer.

Som optakt til spørgsmålet har journalisten Eddie Mair opremset, hvordan Boris Johnson i 1988 blev fyret fra sit job som journalist hos The Times for at opdigte citater.

Hvordan han løj om en udenomsægteskabelig affære overfor lederen af det konservative parti i 2004 – og blev fyret for det.

Og hvordan Boris Johnson i en telefonsamtale udleverede en journalists adresse til en ven, som havde erklæret, at han ville give journalisten bank.

For de fleste konservative politikere ville interviewet være enden på karrieren.

For Boris Johnson var det blot en nuance i en omfattende fortælling, som meget snart kan føre til, at han bliver Storbritanniens næste premiereminister.

Fredag offentliggjorde Theresa May, at hun forlader posten som konservativ formand og premierminister i Storbritannien.

Newly appointed Foreign Secretary Boris Johnson waves as he leaves 10 Downing Street in central London on July 13, 2016 after new British Prime Minister Theresa May took office.

Boris Johnson er nu klar favorit i det konservative bagland som næste formand og dermed også premiereminister, skriver The Times.

»Boris Johnson er svær at beskrive,« siger Ole Helmersen, lektor og ekspert i britisk politik ved CBS:

»Han er blevet taget i rigtig mange ting, som ikke normalt lever op til de konservative dyder. Men han er ligesom de der dukker, som er tunge i bunden. Når man skubber dem ned, så vipper de op og står igen. Han har en frækhed og en charme, som appellerer til mange englændere.«

Boris Johnson er rundet af fine adresser som Eton College og Oxford University, hvor han blandt andet i perioder blev uddannet sammen med konservative profiler som Michael Gove, William Hague og den senere premiereminister David Cameron.

Efterfølgende gik Boris Johnson ind i journalistik og var forbi aviser som The Times, The Telegraph og The Spectator.

Allerede tidligt i karrieren blev han kendt som en af de fremmeste EU-skeptiske journalister i Storbritannien.

I 2001 blev han stemt ind i det det britiske parlament for det konservative parti. Der sad han indtil 2008, hvor han blev valgt til borgmester i London.

Boris Johnson og Marina Wheeler har fire børn sammen. Hun sendte ham på porten efter 25 års ægteskab, hvor han gentagne gange blevet taget i at have udenomsægteskabelige affærer.

»Og der var han faktisk rigtig populær. Han fik to perioder som borgmester i London, hvor vælgerne generelt er mere venstreorienterede og derfor oftest vælger en fra Labour,« siger Ole Helmersen:

»Han var fantastisk til at holde taler og til at sælge varen - og sig selv.«

Sideløbende begyndte sagerne at hobe sig op. Især Boris Johnsons kærlighedsliv skabte overskrifter.

Boris Johnson var gift med Marina Wheeler gennem 25 år. De har fire børn sammen. I 2018 fik hun dog nok af hans mange affærer og smed ham ud.

I 2004 kom det frem, at han havde haft en affære med forfatteren Petronella Wyatt, som ovenikøbet stod frem og fortalte, at hun havde fået en abort.

To år senere kom det så frem, at Boris Johnson havde haft en affære med journalisten Anna Fazackerley.

Og i 2009 kulminerede det, da Boris Johnson havde en affære med konsulenten Helen Macintyre, som resulterede i et barn.

Flere britiske medier har i øvrigt gennem årene spekuleret i, at det ikke er det eneste barn, Boris Johnson har uden for ægteskab.

Også historier om særdeles vilde fester i tiden som studerende har også med jævne mellemrum fyldt i medierne.

Og det er bare udpluk af sagerne omkring Boris Johnson.

Alligevel fortsatte hans politiske karriere ufortrødent fremad - godt hjulpet på vej af karisma og eminente talegaver.

I 2016 endte Boris Johnson med at føre kampagne for ’Leave’ under brexitafstemningen. En afstemning, som han – sammen med blandt andre UKIPs Nigel Farage – vandt.

»Han havde en kæmpe aktie i brexit. Han var frontfigur. Han har noget politisk tæft. Kalkulationen her var nok, at det ville bringe ham tættere på posten som premiereminister, hvis briterne stemte for brexit,« siger Ole Helmer.

Boris Johnson tabte dog den efterfølgende kamp om formandsposten i det konservative parti. Hans allierede Michael Gove vendte ham i ryggen på falderebet.

I stedet blev Boris Johnson udenrigsminister under Theresa May frem til 2018, hvor han gik af i protest over hendes brexitforhandlinger.

Nu er den i dag 54-årige Boris Johnson klar til at gå efter magten i igen.

Her er den største forhindring for Boris Johnson De konservative parlamentsmedlemmer skal igennem flere afstemningsrunder, indtil der er to kandidater tilbage. Herefter stemmer de menige medlemmer i partiet om de to tilbageværende kandidater. Flere parlamentsmedlemmer har allerede meldt deres kandidatur. Blandt det konservative partis menige medlemmer er Boris Johnson klar favorit som næste formand, viser en række målinger, som The Times har foretaget. Overlever han afstemningsrunderne og er blandt de to sidste kandidater, tyder alt på, at han bliver valgt som formand. »Selvfølgelig vil det påvirke parlamentsmedlemmerne, at de menige medlemmer bakker op om Boris Johnson,« siger Ole Helmersen: »Men der er mange forhindringer for ham endnu. Han har mange modstandere internt i partiet. Både fordi han har modarbejdet Theresa May, men også fordi han ofte siger ting uden at tænke sig om. Så der er noget vej endnu for Boris Johnson.«

»At han kan gå alle de sager igennem og stadigvæk være en sandsynlig kommende premierminister i Storbritannien, det er ret vildt,« siger Ole Helmersen.

Han forklarer, at Johnson rammer noget i tiden.

»Han taler i et klart sprog. Han taler om den stolte, britiske nation og om at løven skal brøle igen. Så skal de der skide franskmænd og tyskere ikke tro, de er noget, er holdningen. Det går rent hjem rigtig mange steder i Storbritannien lige nu,« siger Ole Helmersen:

»Boris Johnson ser lidt sig selv om en ny Churchill. En mand, der kan redde den fortabte nation. Realpolitisk er det måske håbløst, men det er den bølge, han rider på. Om det så er nok til at blive premiereminister, må tiden vise.«

Kilder: BBC, Daily Mail, The Guardian, The Sun.