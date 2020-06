Solen skinner i Folketingets idylliske bibliotekshave.

To mænd på 44 og 46 år i habit og uden slips kommer gående.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, og De Radikales formand, Morten Østergaard.

De har et fælles projekt.

»En ensartet CO2-afgift er det skarpeste klimaredskab i skuffen, og det håber og tror jeg også på, at Dan Jørgensen og regeringen er med på,« lød det for godt en uge siden fra Jakob Ellemann-Jensen til Altinget, hvor Morten Østergaard supplerede:

»Samarbejdet mellem De Radikale og Venstre giver tryghed til virksomhederne. Jeg er åben over for mange flere fælles eventyr af den slags, så længe det fører til løsninger på de reelle problemer og ikke strander i magtspil.«

'Fælles eventyr' mellem V og R har der været en del af på det seneste. Til utilfredshed for flere partier i blå blok.

»Ellemann gør, hvad han kan for at dreje Venstre over mod De Radikale, både i praktisk politik og symbolsk. Hvert parti må passe sin egen kiosk. Men jo længere, han trækker Venstre mod De Radikale, jo mere trækker han sig væk fra DF. Det gør det sværere at finde de kompromiser, vi gerne vil finde,« siger Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, til B.T.

»Det er bemærkelsesværdigt. Jeg håber virkelig, Ellemann ved, hvad der tidligere er sket med partier, der har givet hånd til Margrethe Vestager. Det gik grueligt galt for Konservative,« siger Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, med henvisning til et foto af tidligere konservativ formand Lars Barfoed og den radikale leder Margrethe Vestager på forsiden af Berlingske under valgkampen i 2011.

»Det er en fair sammenligning,« lyder kommentaren fra Kristian Thulesen Dahl.

Forslaget om CO2-afgifter er blot det seneste eksempel på, at Venstre og De Radikale har fælles agenda.

De er også gået til angreb på den måde, regeringen forvalter Danmarks interesser i EU på. Kursen er for snæver og tonen for negativ, lyder det fra Jakob Ellemann-Jensen og Morten Østergaard.

De har i fællesskab kritiseret regeringens plan for genåbningen af Danmark.

Og allerede ved Venstres landsmøde sidste efterår rakte Ellemann ud efter Østergaard:

»Kære Morten Østergaard. Nu er det nu. Det er nu – ved denne finanslov – at du kan vise, at den økonomiske ansvarlighed stadig er en del af det radikale dna,« sagde han i sin tale.

»Tak for din hilsen fra jeres landsmøde. Og du har helt ret: Det er nu, det er nu!« kvitterede Morten Østergaard på Facebook.

Kristian Thulesen Dahl sidder mellem de to i Folketingssalen og observerede for nylig, hvordan de begge to strakte benene ud og fremviste deres EU-sokker. Ikke lige sagen for DF-formanden, der gerne vil have Danmark ud af EU.

»Under afslutningsdebatten skete der også en forbrødring om forsvarsforbeholdet. Det betyder meget, når Venstre fylder halvdelen af mandaterne i blå blok,« siger Thulesen Dahl, der for første gang nogensinde ikke på forhånd vil pege på Venstres formand som statsministerkandidat.

»Vi vil have sikkerhed for, hvilken politik der føres. Og når der på et tidspunkt bliver borgerligt flertal efter et valg, forestiller jeg mig som minimum, at partierne udarbejder et forståelsespapir, ligesom Mette Frederiksen gjorde med rød blok. Så vi får en sikkerhed for den politiske kurs, inden vi peger på personen,« siger Thulesen Dahl.

»Jeg synes, Jakob Ellemann skal passe på med rullekravesweater, EU-sokker og fælles dagsordner. Han skal tænke over sit ry og rygte,« supplerer Pernille Vermund.

LA-leder Alex Vanopslagh tager det mere roligt:

»Så længe det drejer sig om økonomi, går det nok,« siger han.

»Det er da synd for Kristian og Pernille,« siger De Radikales udlændingeordfører, Andreas Steenberg.

»Vi ser gerne, at klimaforbedringerne sker henover midten. DF og Nye Borgerlige er jo ikke ligefrem klimatosser. Enhedslisten er til gengæld ikke så optaget af, at pengene, der kommer ind fra en CO2-skat, skal tllbage til borgerne og virksomhederne.«

Men kan I finde på at skifte side?

»Vi støtter Mette Frederiksen, så længe vi synes, tingene går i den rigtige retning. Og nu har vi jo lige fået klima igennem, som vi ellers var klar til at tage et valg på. Men går det ikke i den rigtige retning, må vi se på noget andet,« siger Andreas Steenberg.

Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, siger:

»Det er naturligt, at de blå oppositionspartier positionerer sig selv. I Venstre har vi især samarbejdet med de blå partier om at videreføre den stramme udlændingepolitik, som i øjeblikket er i gang med at blive rullet tilbage af Mette Frederiksen. Så der er meget, der samler os.«

»Jeg ser det kun som en fordel, at vi kan samarbejde med De Radikale om den grønne omstilling, hvor vi er enige om, at det ikke skal være dyrere at være dansker og dyrere at drive virksomheder, som skaber de gode danske arbejdspladser,« siger Sophie Løhde.