Sidste slag er ikke kæmpet i sagen om det omstridte dab-udbud, hvis det står til SF, Radikale og Venstre.

Det må nu være op til ombudsmanden eller Rigsrevisionen at undersøge eventuelt urent trav i den betændte sag om dab-udbuddet, der for to uger siden blev vundet af ungdomsradioen Loud.

Sådan lyder det tirsdag aften fra SF, Radikale og Venstre efter et flere timer langt møde i Kulturministeriet.

Her havde samtlige medieordførere muligheden for at stille spørgsmål til kulturminister Rasmus Prehn (S) og Radio- og tv-nævnet, der afgjorde udbuddet.

Radikales medieordfører Jens Rohde blev ikke overbevist om, at alle regler er blevet overholdt.

- Vi har stadig en række spørgsmål, men vi håber nu, at ombudsmanden vil finde anledning til at se på sagen og vurdere, om han kan tage den op, siger han og tilføjer:

- Og så støtter vi Enhedslistens statsrevisor i, at det er en god idé at få Rigsrevisionen til at kigge på sagen.

I Venstre står medieordfører Britt Bager stadig tilbage med flere spørgsmål efter mere end fire timer i Kulturministeriet.

Ikke mindst fordi radio Loud, som vandt udbuddet, ikke dækker hele landet.

- Vi synes, det er principielt forkert, at man udelukker store dele af Danmark. Det synes vi ikke, at ministeren eller Radio- og tv-nævnet har givet noget klart svar på, siger Venstres Britt Bager efter spørgetimen i Kulturministeriet.

- Men der er ingen mulighed for at klage nu, så vi håber, at ombudsmanden vil gå ind i sagen og undersøge, om alt er foregået efter retningslinjerne, tilføjer hun.

Heller ikke Jacob Mark, medieordfører i SF, mener, at sagen er slut efter tirsdagens spørgetime.

- Vi har stadig en stor skepsis i SF over det, der er sket, og vi har stadig en række bekymringer. Derfor håber vi, at ombudsmanden vil tage sagen op - i mangel på et klagenævn, siger han.

Ifølge Jacob Mark er der særligt to forhold, der giver anledning til panderynker.

- Vi vil gerne have undersøgt dels økonomien, og hvorfor Radio24syv blev straffet for at bruge hele den økonomiske ramme og dels det landsdækkende aspekt. Det vil vi gerne have nogle uvildige til at kigge på, siger han.

/ritzau/